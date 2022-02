Prefeito Ricardo Nunes entrega nova UPA no Grajaú

Compartilhe Facebook

* Por: - 2 de fevereiro de 2022.

São Paulo 2/2/2022 – A nova UPA já está funcionando e tem capacidade para receber até 20 mil pacientes por mês, com atendimento 24h em serviços de urgências e emergências

Reformas receberam recursos do deputado Goulart e indicação à Prefeitura do vereador Rodrigo Goulart

No último dia 31 de janeiro, foi inaugurada a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dona Maria Antonieta Ferreira de Barros, por meio das obras de requalificação e ampliação do importante pronto-socorro municipal homônimo que funcionava no local. Com as melhorias, a unidade passa a atender casos de complexidade intermediária.

A nova UPA já está funcionando e tem capacidade para receber até 20 mil pacientes por mês. O local conta com 525 profissionais de saúde e atendimento 24h nos serviços de urgências e emergências em clínica médica, pediatria, odontologia, ortopedia, psiquiatria, cirurgia geral e exames laboratoriais.

As obras da unidade foram executadas com recursos da Prefeitura de São Paulo em contrapartida aos investimentos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) como parte do programa Avança Saúde SP.

Durante o evento de inauguração o Secretário Municipal de Saúde, Edson Aparecido, explicou como surgiu a ideia da ampliação do antigo pronto-socorro. “Em 2018, o deputado Goulart e o !link vereador Rodrigo Goulart

https://www.facebook.com/RodrigoGoulartOficial me convidaram para fazer uma visita. Cheguei às 6h da manhã. Fui à cozinha, tomei café com os funcionários, visitei as instalações e vi um monte de pessoas esperando atendimento fora da unidade. Naquele dia, conseguimos acertar com o deputado Goulart uma emenda e ampliamos a entrada da unidade para que as pessoas pudessem esperar num lugar digno, sentadas, pois demoravam a chegar e quando chegavam tinham que ficar fora da unidade. Depois disso, trouxemos o Bruno Covas (prefeito à época) para visitar o espaço e ele autorizou que colocássemos a construção e a reforma nos recursos do BID”.

Segundo dados da Prefeitura, o investimento total do programa Avança Saúde SP é de US$ 200 milhões e estão previstas a construção de mais equipamentos de saúde, como UPAs e Unidades Básicas de Saúde (UBSs), além da continuidade das reformas. Até o momento, 58 já estão concluídas de um total de 92 obras contratadas, sendo 55 obras de reformas de UBSs.

