Ohmresearch lança Fórum de RI em parceria com IBRI

* Por: - 2 de fevereiro de 2022.

São Paulo, 02/02/2022 2/2/2022 –

A Ohmresearch e o IBRI realizam, em 23 de fevereiro de 2022, o primeiro Fórum de Relações com Investidores da América Latina.

A Ohmresearch, marketplace de análise de investimentos independente, lança o primeiro Fórum de RI da América Latina, em parceria com o IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores). O evento acontecerá em 23 de fevereiro de 2022, às 18 horas.

“Em um ambiente transparente e isento, as empresas listadas poderão interagir e responder perguntas de analistas, gestores e investidores pessoas físicas.

O Fórum vai ajudar a aumentar a disseminação das informações e cobertura das empresas listadas, contribuindo para o desenvolvimento do mercado de capitais”, afirma Roberto Attuch, CEO da Ohmresearch.

Além do site da Ohmresearch, o Fórum de RI será conectado também ao IM+ (junção do InfoMoney com o Fliper), que possui atualmente cerca de 18 milhões de acessos mensais.

“A iniciativa vai possibilitar que as companhias se comuniquem de forma mais efetiva com o mercado, além de trazer uma vertente mais humanizadora e prática do trabalho de RI, de suas responsabilidades, estrutura, linha de report e experiência.

Queremos que seja um canal de entrada do mercado para as empresas e das companhias para o mercado”, destaca Attuch.

Um outro objetivo é dar um espaço igualitário às pequenas e grandes empresas, uma vez que a iniciativa não terá nenhum custo envolvido, conclui.

Parceria – “O mindset digital do IBRI permite parcerias inovadoras, como a realizada com a Ohmresearch. Frente ao exponencial crescimento de investidores no Brasil, plataformas digitais com acesso ágil aos profissionais de Relações com Investidores contribuem para manter atualizados os acionistas das companhias abertas”, afirma Rodrigo Maia, diretor-presidente do IBRI.

“O IBRI iniciou ao longo dos últimos anos uma jornada focada na modernização e digitalização, acompanhando a tendência global. Assim, a parceria com a Ohmresearch vai abrir um canal digital focado na relação entre empresas, mercado e profissionais de Relações com Investidores com possibilidades e iniciativas das mais diversas”, declara Phillipe Casale, Conselheiro de Administração do IBRI.

“O Fórum de RI vai possibilitar uma comunicação baseada no princípio do Fair Disclosure com o apoio do IBRI, por meio da Plataforma Ohmresearch, democratizando o acesso quantitativo e qualitativo dos Investidores às empresas. É um importante avanço para o Mercado de Capitais brasileiro”, declara Jean Leroy, CFO e IRO da Ohmresearch.

O Fórum será composto por quatro pilares: (i) entrevistas: a plataforma objetiva promover uma agenda de reuniões de profissionais de Relações com Investidores com o mercado; (ii) divulgação de resultados: um espaço para as empresas comentarem seus balanços e tirarem potenciais dúvidas; (iii) hot topics: atualização de assuntos que estejam relacionados aos negócios das companhias (novas tendências, regulações, notícias); (iv) ESG: criação de debates contínuos sobre questões relacionadas ao tema ESG (do inglês Environmental, Social and Governance; em português, ASG – Ambiental, Social e Governança).

Para manter investidores e profissionais do mercado atualizados, a Ohmresearch conta, também, com parcerias com a Owlin, ferramenta global de análise de notícias em tempo real, e Refinitv, provedora de informações e dados ao mercado financeiro.

O cadastro no Fórum de RI pode ser realizado por meio do site da Ohmresearch: https://www.ohmresearch.com.br/index.php/adesao-ri/. Em caso de dúvidas, basta enviar para [email protected].

No dia 23 de fevereiro de 2022, às 18 horas, o IBRI realizará live para demonstração do Fórum de RI.

Ohmresearch – Lançada em maio de 2020, a Ohmresearch é uma plataforma de análises independentes que conta com mais de 70 experientes analistas distribuídos nos maiores centros financeiros globais nos cinco continentes. A expectativa é que esse número chegue a mais de 100 analistas até o final de 2022.

Desde o seu lançamento, a Ohmresearch já fechou algumas parcerias. Entre elas, com a Owlin, empresa de tecnologia com sede em Amsterdam (Holanda), que fornece notícias à plataforma, assim como com a Refinitv para o fornecimento de dados para a plataforma. Em dezembro de 2021, foi fechada a parceria com o IBRI e, a partir de janeiro de 2022, a Ohmresearch inicia sua parceria com a Morningstar, empresa com sede em Chicago (Estados Unidos da América), e presente em 27 países, e uma das líderes globais em pesquisa independente.

IBRI – O IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) foi criado em 05 junho de 1997 com o objetivo de valorizar o papel da comunidade de profissionais de Relações com Investidores no mercado de capitais e contribuir para seu fortalecimento e aperfeiçoamento.

Assessoria de Comunicação do IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores)

www.ibri.com.br

Digital Assessoria-Comunicação Integrada

Rodney Vergili / Jennifer Almeida / Rafael V. Pereira / Natália Martins

Fones (11) 5081-6064

+ 55 (11) 9 9123-5962

[email protected]

Website: http://www.ibri.com.br