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Unimontes lança Atlas das Comunidades Quilombolas do Semiárido Mineiro
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Unimontes lança Atlas das Comunidades Quilombolas do Semiárido Mineiro

Jornal Montes Claros 23 de maio de 2026

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Obra reúne mapas, estudos e entrevistas sobre territórios quilombolas e será apresentada em evento no campus sede.

Montes Claros, 23 de maio de 2026 — A Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) lança nesta segunda-feira (25/05), às 19h, o “Atlas das Comunidades Quilombolas do Semiárido Mineiro”, publicado pela Editora Unimontes. O evento será realizado no auditório do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), no Prédio 6 do campus sede.

Estrutura da obra

O Atlas é dividido em três partes:

  • Atlas das Comunidades Quilombolas do Semiárido Mineiro, com 124 mapas;
  • Leituras territoriais e as Comunidades Quilombolas, reunindo 18 capítulos e 60 autores, entre lideranças quilombolas, graduandos, pós-graduandos e egressos da Unimontes e de outras instituições;
  • Entrevistas, com relatos de cinco comunidades quilombolas.

A obra, construída entre 2024 e 2025, soma 285 páginas e é considerada um dos maiores estudos já realizados sobre o Semiárido Mineiro e suas comunidades quilombolas.

Caminhar coletivo

Organizado pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas Regionais e Agrários (NEPRA), vinculado ao Departamento de Geociências e ao Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGeo), com apoio do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Social (PPGDS), o Atlas é resultado de um trabalho coletivo com movimentos sociais e comunidades quilombolas.

Os organizadores destacam que o semiárido mineiro possui 217 municípios e 2.556 territórios quilombolas certificados pela Fundação Palmares em 2024, além de outros em processo de reconhecimento.

Reconhecimento e impacto

No prefácio, a professora Fernanda Viana de Alcântara, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), afirma que a obra contribui para o conhecimento e compreensão das histórias de vida dessas comunidades, preenchendo lacunas de visibilidade e reconhecimento.

O lançamento do Atlas reafirma o papel da Unimontes como referência acadêmica e social em Montes Claros, fortalecendo a defesa dos territórios quilombolas e ampliando o debate sobre identidade, cultura e direitos no Semiárido Mineiro.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações da Unimontes

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