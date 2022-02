Estudo aponta crescimento de empresas de tecnologia

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 2 de fevereiro de 2022.

São Paulo 2/2/2022 – A América Latina é uma região com grande potencial para novos negócios, em especial aqueles relacionados à área de tecnologia e prestação de serviços.

Relatório da Atlântico indica que número de ‘unicórnios’ na área de tecnologia quase dobrou a cada ano entre 2018 e 2021

O relatório “Latin America – Digital Transformation Report 2021”, realizado pela Atlantico(empresa de investimentos), indica tendência de crescimento de empresas de tecnologia na América Latina, em especial no período de pandemia da COVID-19 e no pós-pandemia.

Segundo o estudo, o número de “unicórnios” – empresas privadas de tecnologia avaliadas em 1 bilhão de dólares ou mais – praticamente dobrou a cada ano no período de 2018 a 2021 na região da América Latina.

O relatório aponta que, em 2018, a região contava com 4 unicórnios. Esse número passou a ser 9 em 2019 e 18 em 2020. Em relação ao valor somado dessas companhias, o montante mais do que dobra: de 2018 para 2019, o número saltou de 19 bilhões para 35; em 2020, chegou a 46 bilhões; finalmente, em 2021, alcançou a marca dos 105 bilhões (de dólares).

Investimento sem precedentes

O relatório também indicou que o investimento na América Latina aumentou em 210% no período de 2014 a 2019, alcançando seus maiores números em 2019, que totalizou um investimento na região de 614 negociações. Apesar de leve diminuição em 2020 (caiu para 526), a projeção é que o número de negociações tenha sido superior a 790 em 2021, o que totalizaria um investimento de mais de 18 bilhões de dólares apenas no ano de 2021.

As empresas de tecnologia também já são responsáveis por 3.4% de todo o PIB da América Latina em 2021. A título de comparação, o mesmo setor de tecnologia contribuía com apenas 0.7% do PIB da região em 2010.

“Não nos surpreendemos com os números do relatório, pois já sabíamos através de nossa atuação na área de automação digital e RPA que a América Latina é uma região com grande potencial para novos negócios, em especial aqueles relacionados à área de tecnologia, prestação de serviços tecnológicos como um todo”, afirma Thiago Carlucci, Head de Marketing LatAm da ElectroNeek Robotics Inc, empresa de software de automação RPA.

Website: http://www.electroneek.com