Ano novo: é necessário persistir na higienização?

* Por: - 3 de fevereiro de 2022.

São Paulo, SP. 3/2/2022 – Apesar do ano ser novo, as medidas de proteção devem continuar as mesmas: higienização correta das mãos, de superfícies, monitoramento sanitário em ambientes

Apesar do quadro vacinal avançado e da liberação para eventos externos, durante as férias, ainda é necessário o cuidado para higienização e esterilização das mãos?

Desde o início do ano, algumas variantes da COVID-19 foram mapeadas mundo afora e, consequentemente, resultaram no aumento do número de casos. Seja pelo relaxamento do distanciamento social ou pela falta do uso de máscaras. Porém, o cuidado com esta nova onda deve ser essencial para que não aconteçam os mesmos problemas do passado. Segundo o Our World Data, desde a virada do ano para o ano de 2022, estão sendo registrados mais de 1 milhão de casos diários ao redor do mundo, além disso, o Brasil lidera o número de média móvel de infectados, com 34 mil infectados diariamente, segundo a pesquisa do divulgada pelo portal G1.

Além da virada do ano, durante os meses de fevereiro e março, apesar de festas canceladas para o Carnaval, o cuidado com a nova variante Ômicron devido o seu rápido contágio também deve ser seguido com importância e cuidado por todos.

Estudos apontam que, durante este período, as contaminações poderão subir ocasionando ainda mais internações nas redes públicas e, consequentemente, um maior número de vitimas, segundo publicação da “Carta Capital”.

Dessa forma, apesar de o ano ser novo, as medidas de proteção devem continuar as mesmas: higienização correta das mãos, de superfícies, monitoramento sanitário em ambientes fechados e para produção de alimentos, por exemplo, além de produtos rápidos e altamente seguros e testados pela ANVISA, além de garantirem eficácia contra vírus e bactérias no dia a dia.

Por fim, é claro que o cuidado deve ser contínuo, embora a ciência venha evoluindo. Cada vez mais, o cuidado diário e coletivo segue sendo o maior aliado durante esses tempos.

