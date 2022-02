Empresas adotam estratégia de digitalização no Brasil

Compartilhe Facebook

4 de fevereiro de 2022.

4/2/2022 – Os impactos da transformação digital estão mudando a forma como as empresas se relacionam com os seus clientes e concluem seus processos de vendas

Segundo estudo, 76,2% das companhias desenvolvem ou já implementaram digitalização; empresário apresenta a automação do marketing e outras tendências para 2022



Como resultado do comportamento de um consumidor que atua cada vez mais no âmbito do on-line, a digitalização é um elemento presente na agenda de sete entre dez empresas brasileiras. É o que revela um estudo realizado pela Samba Digital, divulgado pela Forbes. Segundo o balanço, 76,2% das companhias do país estão desenvolvendo ou já implementaram uma estratégia do gênero em suas operações.

Ainda segundo a análise, que coletou respostas de 100 líderes de companhias de tecnologia do país, somente 1,9% das organizações não possuem qualquer plano de digitalização e 9,5% já desenharam um roteiro de TD, embora ainda não o tenham utilizado de modo efetivo.

O balanço da Samba Digital também demonstra que 62,5% das empresas têm planos de usar entre 10% e 30% de seu faturamento em processos de digitalização do negócio.

Davi Tesch, diretor da Noexcuse Marketing estratégico, observa que a necessidade de transformação digital tornou-se indispensável às empresas ao longo dos últimos meses de pandemia de Covid-19, o que fez com que mesmo os negócios tidos como mais tradicionais passassem a investir em novas tecnologias em 2021.

“Os impactos da transformação digital estão continuamente mudando a forma como as empresas se relacionam com os seus clientes e concluem seus processos de vendas. E as empresas que ainda não entenderam isso correm o grande risco de perder espaço no mercado e sumir frente à concorrência”, afirma.

Revolução digital traz pluralidade de opções

Para Davi, o conhecimento das últimas inovações em marketing permitirá que as empresas se adaptem às novas realidades do mercado. Para ele, a grande mudança de cenário gerada pela transformação digital no marketing é a pluralidade de opções que uma empresa tem para gerar soluções e se relacionar com o cliente – seja ele potencial ou convertido.

“As redes sociais e novas plataformas facilitaram a comunicação entre empresas e clientes. E, cada vez mais, os consumidores esperam interações que mostrem que as marcas estão prestando atenção neles, em suas dores e necessidades”, pontua. Com efeito, quase metade (45%) dos brasileiros passam mais de uma hora por dia conectados às mídias, conforme análise do PoderData, realizada entre os dias 11 e 13 de outubro.

De olho neste público, os anúncios em redes sociais crescem a cada ano, segundo Relatório da Socialbakers, plataforma de monitoramento de mídias digitais. De acordo com o balanço, o investimento em divulgação no Facebook e no Instagram avançou 60% no primeiro trimestre de 2021 em relação ao ano anterior. O levantamento também mostra que 2020 já havia batido a marca do ano antecedente.

“As empresas que implementaram a transformação digital no marketing ganharam também a oportunidade de conhecer melhor o seu cliente, seu comportamento de compra e hábitos no geral”, complementa. De fato, 82% dos brasileiros seguem marcas no Instagram. Destes, mais da metade (47%) mantêm contato com posts de empresas e marcas, conforme resultados de uma pesquisa realizada pela Opinion Box.

Automação do marketing é tendência para os próximos anos

Na visão do empresário, os empreendimentos de diversos segmentos devem ficar atentos ao marketing empresarial que, no âmbito de uma digitalização cada vez maior, não deve ficar estagnado, mas evoluir de forma contínua, considerando as principais tendências para curto, médio e longo prazo.

“Com a ajuda dos dados, é possível analisar, cruzar informações e identificar tendências. Desse modo, sua empresa pode enxergar soluções para perguntas e problemas que ainda não foram sequer verbalizados por seu cliente”, explica.

O diretor da Noexcuse defende a ideia de que a automação do marketing facilita o trabalho do time da área ao otimizar os processos do dia a dia na análise de dados e ao personalizar os atendimento e serviços. “A automação é o uso inteligente de tecnologias para automatizar ações e processos. Com a automação, é possível ampliar a eficiência e a escalabilidade do marketing e, ainda, construir um relacionamento personalizado com seus clientes e leads”.

Assim como outras tendências, prossegue, a automação de marketing também é importante para fazer a melhora da experiência do usuário. “Assim, você reúne dados do cliente e proporciona um contato individualizado entre ele e a sua marca de acordo com a etapa da jornada de compra que ele se encontra”, conclui.

