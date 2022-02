Tecnologia de segurança oferece maior proteção ao agronegócio

Compartilhe Facebook

4 de fevereiro de 2022.

Como a inteligência artificial pode ajudar a combater riscos de furtos no agronegócio?

Conforme dados da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) divulgados pelo G1, as exportações do agronegócio bateram recorde em 2021. De janeiro a novembro do ano passado, atingiram o valor de US$ 110,7 bilhões, superando o recorde anterior de US$ 101,2 bilhões em 2018. Em comparação com o mesmo período de 2020, o aumento foi de 18,4%.

A expansão do setor requer maior número de máquinas agrícolas para suprir as demandas do mercado, o que gera um crescimento na aquisição desses equipamentos. Segundo depoimento dado em outubro pelo presidente da câmara setorial de máquinas e implementos agrícolas da Abimaq, Pedro Estevão, a estimativa era de fechar o ano de 2021 com um aumento de 40% nas vendas. Apesar do movimento do agronegócio ser extremamente positivo, ele acaba despertando a atenção de infratores.

Com o intuito de reduzir o risco de roubos, além da renovação de seguros para evitar prejuízos, é importante contar com sistemas de monitoramento remoto operados por uma Central de Segurança durante 24 horas por dia. Através dessa solução, a propriedade deixa de ter um monitoramento reativo, em que ações são tomadas após alguma adversidade, e passa a ter um monitoramento proativo, em que a inteligência artificial percebe comportamentos incomuns antes mesmo do problema acontecer.

Um analítico de som, por exemplo, detecta barulhos irregulares e instantaneamente emite um sinal. O Áudio Alerta, sistema com analítico de som da Avantia, pode ser calibrado para determinada amplitude e frequência do som, disparando um alarme para ruídos que interessem ao proprietário, como barulho de motores de carro e tratores fora do horário ou local de trabalho.

Analíticos de vídeo, por outro lado, identificam não conformidades como abandono de objetos, porte de armas, placas de veículos ou pessoas não autorizadas. Consequentemente, diminuem as ameaças em áreas que muitas vezes não estão ao alcance da vista dos agricultores e produtores rurais.

“Conforme o agronegócio cresce, aumentam os riscos. Por esse motivo, a Avantia busca entregar aos players tecnologia e inovação com analíticos de vídeo e de som. Hoje, os algoritmos dispõem de monitoramento proativo, com informações mais corretas e precisas. Câmeras com IA ajudam a evitar furtos de painéis nos pivôs de irrigação, radares monitoram equipamentos de espionagem e drones efetuam o monitoramento perimetral de uma grande unidade. Quando falamos de monitoramento de longas distâncias, precisamos de respostas imediatas, informações rápidas e uma série de coisas que só a tecnologia de inteligência artificial é capaz de oferecer”, diz Mauricio Ciaccio, sócio-diretor da Avantia.

A busca por inovação, potencializada neste cenário, é considerada o caminho da evolução. A Avantia apresenta diversas soluções de tecnologias customizáveis para o agronegócio, contando com softwares de inteligência artificial para garantir mais segurança e produtividade aos empresários do campo.

Website: https://www.avantia.com.br/