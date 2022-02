Webinar discute nova regulação do mercado Forex do Brasil

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 4 de fevereiro de 2022.

São Paulo 4/2/2022 –

“Nova Regulamentação Forex do Brasil: Impacto no Mercado Financeiro e Comércio Internacional” é o tema do próximo encontro virtual da Brazil-Florida Council Inc.

O grupo empresarial localizado em Tampa, Flórida, que fomenta os negócios bilaterais entre Brasil e Estados Unidos, organiza o evento, em parceria com a Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados, no próximo dia 10 de fevereiro, com transmissão via Zoom, às 16h (EUA e Canadá). Por conta do fuso horário, aqui a reunião poderá ser acompanhada às 18h. As discussões serão conduzidas com tradução simultânea em português e inglês.

Com moderação de Pedro Eroles, sócio da Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados, o webinar contará com as palestras de Ricardo Franco Moura, Chefe do Departamento de Forex e Regulação Prudencial do Banco Central do Brasil; Larissa Arruy, vice-presidente da fintech Neon; Roberto Medeiros Paula, diretor do Departamento de Forex do Banco Bradesco; e Kelly G. Massaro, presidente e CEO da Abracam – Associação Brasileira de Câmbio.

Aprovada recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro, a nova regulamentação Forex simplifica os fluxos de ingresso e saída de dólares do país e abre espaço para que fintechs passem a atuar no mercado de câmbio. Os especialistas convidados para o encontro irão trazer informações sobre o impacto dessa nova lei cambial no mercado financeiro e nos negócios internacionais.

A participação é gratuita, sendo necessária apenas a inscrição pelo link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_p3aQMhTbS6S2YKBDGU-45w