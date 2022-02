Planos Claro lideram ranking de melhores pacotes de telefonia móvel para 2022; confira

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 4 de fevereiro de 2022.

Lista acaba de ser divulgada pela plataforma Melhor Plano, que avaliou ofertas das grandes operadoras do país.

Quem está insatisfeito com seu plano de celular agora tem mais um incentivo para trocá-lo por algo muito melhor: como todo início de ano, a plataforma Melhor Plano acaba de divulgar, entre mais de 65 opções controle e pós-pagas populares, quais pacotes de telefonia móvel realmente merecem atenção dos brasileiros em 2022. Com destaques em quesitos como preço, cobertura e franquia de internet, levantamento é fruto de mais uma análise imparcial da especialista na comparação de serviços de Telecom.

Ao todo, foram considerados dois tipos de critérios durante a avaliação dos pacotes: de um lado, aqueles relativos à qualidade específica do plano, e, de outro, fatores que dizem respeito ao desempenho geral da operadora. Compuseram o primeiro grupo o valor mensal do plano, preço por gigabyte, quantidade de gigas por mês, a possibilidade de ligar para outras operadoras, internet extra e acesso ilimitado a aplicativos. Já no segundo, o site levou em conta a amplitude de cobertura 4G da empresa, bem como sua avaliação de qualidade segundo a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). Confira a metodologia completa.

Claro tem melhores ofertas para 2022

Três das grandes operadoras nacionais apresentaram planos com bom custo-benefício para este ano. Alguns pacotes da Oi, por exemplo, apareceram no top 10 como os preços mais justos entre os avaliados, enquanto certas ofertas TIM Black foram eleitas as melhores ideias para as famílias, graças aos serviços e linhas adicionais grátis. De toda forma, o grande destaque segundo o levantamento vai para a Claro, responsável por cinco pacotes de alto desempenho — um deles encabeçando o título de melhor opção para 2022.

Isso porque seu Claro Controle com 10GB de internet mensais (a partir de R$ 59,90) teve êxito em todas as categorias avaliadas do ranking: além de combinar o preço acessível a uma boa quantidade de internet, possui apps ilimitados e ligações grátis para qualquer operadora em território nacional. O Melhor Plano ainda ressalta que a operadora figurou em primeiro lugar na Pesquisa de Satisfação da Anatel e conta com a terceira maior cobertura de sinal 4G do Brasil.

Colocação do plano de celular Destaques Valor

1º – Claro Controle 10GB Fidelizado Melhor plano: melhor combinação de preço, benefícios e qualidade A partir de R$ 59,90 2º – Claro Controle 10GB Sem Fidelidade Melhor combinação de custo-benefício e qualidade A partir de R$ 74,99 no débito automático e a partir de R$ 79,99 no boleto 3º – Oi Controle 100GB – Cartão de Crédito Destaque em benefícios e preço baixo A partir de R$ 49,99 no cartão de crédito 4º – TIM Black Família 75GB – Você + 2 dependentes + 1 assinatura Ideal para família: combinação de benefícios e dependentes grátis A partir de R$ 269,99/mês (R$ 89,99 por pessoa) 5º – Oi Controle 12GB – Cartão de Crédito Mais barato entre todos os planos pós e controle A partir de R$ 39,99 6º – Oi Pós 400GB – Boleto Digital Mais completo e destaque em preço total A partir de R$ 129,90 7º – Claro Pós 50GB Fidelizado Destaque em qualidade R$ 109,99 no débito automático. Já via boleto, a partir de R$ 119,99 8º – TIM Black Família 115GB – Você + 3 dependentes + 1 assinatura Ideal para família: combinação de custo-benefício, serviços e linhas adicionais grátis A partir de R$ 319,99/mês. Ao adicionar 3 dependentes, o custo vai para R$ 79,99 por pessoa 9º – Claro Pós 60GB Fidelizado Destaque em custo-benefício R$ 129,99 no débito automático. Para pagamento no boleto, a partir de R$ 139,99 10º – Claro Pós 70GB Fidelizado + Conmebol ou HBO Max Quantidade de GB e apps R$ 149,99 no débito automático

Sobre o Melhor Plano

Fundado em 2015, o Melhor Plano é uma plataforma especializada na comparação imparcial e transparente de planos de telefonia e internet no Brasil. O site, que faz parte do grupo Méliuz (CASH3), ajuda os consumidores a tomarem decisões mais assertivas por meio de comparadores individuais e para famílias de serviços do tipo controle e pós-pago. Suas ferramentas também abrangem planos de internet banda larga, tv por assinatura, fixo, combos e serviços financeiros. Até o momento, estima-se que mais de 30 milhões de pessoas foram impactadas pela marca.