Estação quente pede ainda mais hidratação

8 de fevereiro de 2022.

A água é vital para a sobrevivência humana e constitui cerca de 70% do peso corpóreo de um adulto, 80% das crianças e até 90% dos recém-nascidos – devido ao metabolismo acelerado no início da vida. Além disso, a hidratação adequada ajuda a manter as estruturas celulares dos tecidos, transportar as substâncias reguladoras dos processos vitais do organismo, dissolver nutrientes, manter o bom funcionamento dos rins e a formação adequada das fezes. Composta por duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio (H2O), a água também transporta outros elementos essenciais para a vida, como cálcio e magnésio.

Na estação mais quente do ano – quando a temperatura pode atingir até 40ºC em algumas regiões do Brasil – é fundamental manter ainda mais atenção com a hidratação diária, porque o desequilíbrio hídrico pode causar sérias complicações ao organismo. Em geral, a falta de hidratação adequada pode ter como pior consequência a desidratação, que está associada à perda de sais minerais e de eletrólitos, como sódio e potássio.

Quando o nível de água nas células diminui, o corpo se defende fazendo com que os rins reabsorvam mais água e, se o problema se agravar, pode haver repercussão significativa sobre a capacidade do organismo de executar suas tarefas. A redução de fluidos em aproximadamente 2% do peso corporal já pode levar a alterações na disposição, na capacidade cognitiva e até mesmo no humor.

A perda abundante de líquido em casos de vômitos contínuos, diarreias prolongadas, eliminação de grandes quantidades de urina e até mesmo na produção excessiva de suor são causas que levam à desidratação. Crianças e idosos estão mais vulneráveis ao desequilíbrio hídrico, por terem menor cautela com a hidratação, apresentarem menor peso corporal (no caso das crianças) e pela diminuição da sensação da sede, que acontece frequentemente nos idosos.

Adrianne Machado, nutricionista do Departamento de Ciências e Pesquisas da Yakult do Brasil, explica que as necessidades hídricas de cada pessoa dependem de vários fatores, principalmente clima – temperatura e umidade do ar – e prática de atividade física. “No adulto, a carência hídrica pode provocar fraqueza, queda de energia para as atividades habituais, baixa da pressão arterial e, às vezes, tontura. Já a criança costuma ficar mais chorosa e o idoso, caso fique o dia inteiro sem se hidratar suficientemente, pode ficar prostrado ou agitado demais”, detalha.

Embora a água seja a primeira opção na hora da sede, outras fontes também são recomendadas para repor líquido no organismo, como sucos, chás e bebidas isotônicas. Uma boa alternativa para quem trabalha ou estuda fora de casa e não tem como preparar um suco natural é optar por bebidas prontas para consumo e que podem ser transportadas na bolsa, mochila ou lancheira.

O Suco de Maçã Yakult, produzido no Brasil desde 1984, preserva a riqueza nutricional da maçã e o sabor natural da fruta. O produto, 100% suco, é extraído de maçãs selecionadas e processadas com alta tecnologia na unidade fabril de Lages, em Santa Catarina, não tem adição de açúcares ou adoçantes e não contém conservantes nem aditivos artificiais. O Suco de Maçã Yakult tem apenas 40 calorias por 100ml. Para estimular o consumo, a Yakult desenvolve uma campanha especialmente voltada à venda domiciliar.

Importância da maçã

A maçã contém 85% de água e em torno de 60kcal por 100g. O sabor característico é devido à presença de açúcares e de uma pequena quantidade de ácidos orgânicos, principalmente o ácido málico. A maçã tem dois componentes importantes: o potássio e a pectina – um tipo de fibra solúvel que ajuda no controle das taxas de colesterol.

A transformação da maçã em suco pode aumentar o efeito protetor de seus compostos fenólicos e antioxidantes. Alguns estudos disponíveis em plataformas como PubMed têm comprovado as propriedades benéficas da maçã e do suco de maçã para a prevenção de câncer de cólon e de doenças metabólicas, por exemplo. Uma combinação de substâncias químicas dos vegetais tais como flavonoides e polifenóis (fitoquímicos), encontrados na polpa e, principalmente, na casca da maçã, fornece os benefícios antioxidantes e anticâncer da fruta.

Um desses estudos, desenvolvido por pesquisadores do Departamento de Metabolismo e Nutrição do Instituto de Ciência, Tecnologia e Nutrição de Alimentos de Madri, na Espanha, mostrou que o consumo conjunto de antioxidantes naturais do suco de maçã, como vitamina C e polifenóis, pode fornecer efeitos favoráveis leves em marcadores cardiometabólicos, em comparação com polifenóis da maçã sozinhos.

Um outro estudo, desenvolvido por pesquisadores do Instituto de Biotecnologia Ambiental da Universidade de Tecnologia de Graz, na Áustria, e publicado no periódico Frontiers in Microbiology, constatou que ao comer uma única maçã é possível ingerir cerca de 100 milhões de células bacterianas. Segundo os cientistas, o eixo do microbioma planta-intestino pode ser de especial importância para a saúde humana, e vegetais ingeridos crus parecem ser importante fonte de microrganismos que podem colonizar transitoriamente a microbiota intestinal e trazer benefícios à saúde.

A Campanha

Os clientes que optarem pela promoção ganharão uma sacola de TNT com a logo da campanha de Carnaval da Yakult, que é válida para todas as localidades com venda domiciliar e será desenvolvida de 12 a 24 de fevereiro.

