Investimentos em inovação e saúde: boas notícias para os brasileiros

São Paulo 9/2/2022 – A iniciativa tem como objetivo apoiar projetos de pesquisa e startups que desenvolvem soluções inovadoras em prevenção, saúde e medicina personalizada

Em iniciativa inédita no setor magistral, multinacional holandesa se une a fundação pioneira no suporte à estruturação de negócios em bio no Brasil, para trazer inovações para saúde do brasileiro com premiação de até R$ 300 mil

Cuidados com a saúde nunca estiveram tão em alta no Brasil e no mundo. Cada dia mais pessoas estão em busca de imunidade e melhor qualidade de vida. O mercado de medicamentos manipulados e personalizados (magistral) cresce, (6% em plena pandemia, segundo Panorama Anfarmag 2021), investindo em pesquisas e desenvolvimento, com determinação.

Empresas do setor magistral, pertencentes ao Grupo Fagron, continuamente fomentam pesquisas na área, trazendo tecnologia de ponta para medicamentos manipulados. Nessa busca, no final de 2021, o Grupo firmou parceria com a Biominas, fundação que se propõe a favorecer programas inovadores de aceleração corporativa com a missão de aproximar parceiros na fusão de biotecnologias (life sciences), sistemas de saúde (healthcare) e tecnologias da informação. Dessa parceria foi estruturado o projeto Soul Magistral Prospecta que irá selecionar até 18 projetos/startups com potencial promissor para o desenvolvimento de novas moléculas, fitoativos, produtos biológicos, plataformas tecnológicas, entre outros.

Muito comum entre indústrias farmacêuticas, a parceria é pioneira para o setor magistral. O projeto “Soul Magistral Prospecta” envolve seis empresas do Grupo Fagron que, com visão estratégica, delinearam soluções assertivas para o mercado magistral, por meio do edital que foi aberto em 31 de janeiro. Os interessados podem acessar o link https://lnkd.in/dyixp74V e preencher a chamada até 18 de março de 2022, com atenção aos detalhes do edital.

O processo seletivo envolverá três etapas e será realizado por uma comissão de avaliadores formada por especialistas técnicos, representantes do Grupo Fagron e da Biominas. Os projetos escolhidos terão interação com os especialistas científicos e o time de P&D das empresas participantes, além de investimento de até R$ 300 mil e a possibilidade de codesenvolvimento do projeto.

Segundo Ivan Maróstica – Gerente Geral da América Latina do Grupo Fagron – “O panorama da Anfarmag nos mostrou que o futuro da medicina personalizada será cada vez mais tendência no país, e acreditamos que estamos no caminho certo pois, esse projeto pioneiro, tem tudo para trazer soluções ainda mais inovadoras para o nosso mercado e para a saúde dos brasileiros.”

“Sabemos da riqueza desse universo e o grupo Fagron quer levar essas inovações para o mercado magistral. O projeto Prospecta veio solucionar a dificuldade que tínhamos em nos aproximar de pesquisadores, universidades e startups em nível nacional”, completa Bruna Possebon – Product & Innovation Manager do Grupo Fagron.

