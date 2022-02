Expo Brasil Solar tem edição em Teresina-PI

Compartilhe Facebook

9 de fevereiro de 2022.

9/2/2022 –

Evento trata de temas como inovação no mercado de geração distribuída, segurança e medicina do trabalho, overload de inversores e gestão de projetos e processos no mercado fotovoltaico e terá novas edições em breve

A Expo Brasil Solar teve mais uma edição nesta terça-feira, 08/02, desta vez em Teresina-PI. O evento ocorreu no hotel Blue Tree Rio Poty, e debateu os principais temas relativos ao mercado, usos e benefícios da energia solar.

Para isso, a programação contou com nomes como o chefe de Desenvolvimento de Negócios da BH, Frederico Leitão; o CEO da Solar Nexto, João Leandro Lima Santos; o engenheiro em Telecomunicações e especialista em análise comportamental, Deusomir Junior; a fundadora do Fundadora da EnergiasGP, Tatiane Carolina e o coordenador Técnico e Comercial na RB Solar, Felipe Régis.

Inovação e tecnologia no mercado de geração distribuída, a importância da segurança e medicina do trabalho em empresas prestadoras de serviço para prevenção de acidentes, o overload de inversores e a gestão de projetos e processos no mercado fotovoltaico foram alguns dos temas debatidos no evento.

O encontro é realizado pela Start Produções e Eventos e tem patrocínio das empresas RB Solar Energia e APPSOLAR. Em breve, novas edições da Expo Brasil Solar serão realizadas em diversos Estados brasileiros. O calendário está disponível em: https://expobrasilsolar.com.br