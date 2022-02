Vale a pena fazer um canal do YouTube em 2022?

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 9 de fevereiro de 2022.

Fazer um canal e ganhar renda diariamente com ele é o sonho de muitas pessoas. Mas nem tudo são flores ao fazer um canal do Youtube. Muitos youtubers gastam tempo e dinheiro, e o retorno às vezes é bem longe do esperado. Então aqui veremos como adquirir renda com um canal e bem como algumas realidades de quem tem um canal.

Muitos acreditam que a única forma de ganhar dinheiro seja com as propagandas nas visualizações através do Adsense. Porém, fique sabendo que essa é apenas uma das formas. Abaixo veremos mais formas de monetizar um canal.

Formas de monetizar um canal

Adsense

Ganhar dinheiro no canal através de propagandas é o jeito mais comum de ganhar dinheiro no Youtube. Porém, há alguns problemas. O primeiro é que é preciso ser aprovado e para isso você precisa ter no mínimo 4 mil horas de visualizações e 1000 inscritos. Isso é um problema sério para a maioria dos criadores de conteúdo que simplesmente não conseguem atingir essa métrica em 12 meses, que é a exigência do Youtube.

Além disso, há outro problema, o YouTube é rigoroso. Vários produtores de conteúdo tiveram a conta do Adsense suspensa e tomaram o popular “strike”, em determinado momento. E você não pode tomar três desses que perdem sua monetização. Então além de ser difícil alcançar os números para monetizar é muito fácil perder essa monetização.

Programas de afiliados

Programas de afiliados de uma forma geral é uma excelente forma de ganhar dinheiro com um canal do youtube. Porém, muitos produtores não conseguem ganhar nada com estes programas, aqui cabe lembrar que depende muito do seu nicho, para dar certo. Por exemplo, um canal de motocicletas e viagens de uma forma geral. É o tipo de canal que as pessoas entram mais querendo saber da motocicleta e nunca estão interessados em comprar algo. Então faz sentido não vender bem, o mesmo vale para outros canais.

Vídeos patrocinados

Vídeos patrocinados seria uma importante forma de ganhar dinheiro com o canal. Porém, muitos criadores de conteúdo com milhares de inscritos, e horas de visualização nunca receberam essa oferta.

Super Chat e vaquinha

Estas duas formas de ganhar dinheiro com um canal do YouTube são bem parecidas. No super chat o inscrito paga para fazer comentários. Na segunda forma o youtuber pede para os inscritos enviem dinheiro para algum projeto específico. No entanto, alguns criadores não gostaram de lives e outros não gostaram de pedir dinheiro a ninguém. Então é complicado essa forma de monetização. Dessa forma as melhores seriam o Adsense e os programas de afiliado.

Mas vale a pena fazer um canal do YouTube em 2022?

Essa resposta depende muito da pessoa e do que ela pretende. A maioria das pessoas quer uma grana extra ou até mesmo levar como profissão. É muito complicado isso. O YouTube é muito competitivo e tem muitas pessoas estabelecidas por lá.

Você chegar e querer pegar o seu lugar pode levar algum tempo. Porém, tenha em mente que mesmo sabendo disso o sucesso demora algum tempo. Alguns criadores demoram anos, então é bom ter isso em mente para não se decepcionar.

Caso queira fazer conteúdo para o YouTube, é bom começar sem muito investimento, ir observando o que a audiência gosta, e ir aprendendo como funciona a plataforma. E com a cabeça madura e olhando isso como uma oportunidade a longo prazo.

Muitos criadores de conteúdo migram para blog como fez o Moisés Batista, que faz um blog de viagens e posta conteúdos como, o que fazer em Lisboa. Caso queira conhecer o canal dele é o “Viajando com Moisés” que foi usado como base neste artigo. Uma boa dica é ajudá-lo a chegar nos 10.000 inscritos, clicando no link do canal.