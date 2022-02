ExpoISP Expedição tem nova edição em Teresina e segue para outros locais

Compartilhe Facebook

Próxima edição do evento ocorrerá em Palmas-TO, no dia 24/02, a partir das 8h, no Ahãdu Eventos.

A 32º edição do ExpoISP EXPEDIÇÃO, a 3ª de 2022, aconteceu no dia 10/02, no Hotel Blue Tree Rio Poty, em Teresina-PI. O evento gratuito teve como objetivo debater temas ligados ao mercado ISP, onde os principais provedores de internet e operadoras regionais do Brasil se conectam.

Na ocasião, os principais profissionais, empresas e especialistas na área de Internet e Telecomunicações apresentaram as tendências e avanços do setor, gerando novas e maiores oportunidades de crescimento. Alguns dos temas debatidos no evento foram: saúde organizacional do negócio, marketing digital para provedores, como reduzir custos de manutenção, estratégias para aumentar a disponibilidade de serviço e a satisfação dos clientes, características de um provedor de alta performance, o mercado de fusões e aquisições, os principais indicadores relacionados à operação do ISP e como torná-la mais inteligente e preditiva, LGPD e as novas tecnologias para o setor.

Palestraram no encontro o engenheiro em Telecomunicações e especialista em Análise Comportamental, Deusomir Junior; a advogada fundadora do escritório Aguiar & Galvão, Ana Paula Aguiar; o gerente de Contas na Empresa Americana Foco Technologies, Marcos Harada; o diretor do GrupoEx, Mário Ribeiro; o head de Expansão da Anlix, Osvaldo Neto; o diretor de Operações na Vispe Capital & IPv7, Pablo Vispe; o CEO – BOT Marketing Digital, Paulo Botelho e o consultor de Negócios na Clamper, Paulo Botelho.

Realizado pela Start Eventos, o ExpoISP tem patrocínio das empresas Agora, ATN, Fiber e o Grupo HS. A próxima edição do evento ocorre em Palmas-TO, no dia 24/02, a partir das 8h, no Ahãdu Eventos. Inscrições: https://expedicao.expoispbrasil.com.br/evento/8/to-palmas

Novas edições, em diversos estados, ocorrerão ao longo dos próximos meses. O calendário completo está disponível em: https://expedicao.expoispbrasil.com.br