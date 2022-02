Competição universitária premia projetos de sustentabilidade em até € 10 mil

Compartilhe Facebook

11 de fevereiro de 2022.

São Paulo, SP 11/2/2022

Com foco em sustentabilidade, a Go Green visa encontrar talentos interessados em ações que valorizem o meio ambiente; inscrições vão até o dia 10 de março

O tema ESG vem ganhando cada vez mais espaço nas organizações. Segundo a pesquisa “O Futuro dos Ecossistemas Parceiros”, desenvolvida pela Schneider Electric, 60% das organizações estão incorporando métricas de sustentabilidade em seus RFPs (Request For Proposal). Isso porque, como mostra um levantamento da consultoria Mckinsey, 85% dos brasileiros dizem que se sentem melhor comprando produtos sustentáveis, o que corrobora com um cenário positivo em termos de sustentabilidade para 2022.

Pensando nisso e visando estimular talentos interessados em mudar o jogo em todo o mundo no que se refere às ações de sustentabilidade, será realizada a edição 2022 da competição internacional Schneider Go Green, que oferece a estudantes a oportunidade de apresentar suas ideias aos principais líderes da indústria, além de receber orientação de especialistas e profissionais, junto com considerações para chances de emprego e de receber um prêmio no valor de até € 10 mil.

“Na Schneider Electric, ter autonomia faz parte do nosso DNA, pois acreditamos firmemente que a liberdade gera inovação”, diz Charise Le, diretora global de Recursos Humanos da empresa. “Por meio da Schneider Go Green, buscamos alunos empoderados e apaixonados, com ideias ousadas e sustentáveis. Acreditamos que o acesso à energia é um direito humano básico e essa competição global oferece novas maneiras de fazer isso.”

Podem se inscrever até o dia 10 de março equipes compostas por alunos de graduação em engenharia, marketing e inovação, além de discentes de bacharelado e mestrado nestas áreas.

A competição terá cinco opções de categorias para os estudantes: Acesso à Energia, Casas do Futuro, Supply Chain do Futuro, Grids of the future e De[codificação] do Futuro. Em 2022, espera-se diversidade de gênero em todas as equipes participantes, de dois a quatro alunos, de acordo com a política de diversidade, equidade e inclusão.

Vencedores do Go Green 2021

A edição do ano passado contou com a participação de um número recorde de 25 mil jovens de mais de 3 mil universidades em 130 países. A ideia vencedora partiu de dois estudantes da Universitat Politècnica de Catalunya, na Espanha, que apresentaram sua solução sustentável e voltada para o propósito, conhecida como Light Pill: uma fonte de luz artificial e purificadora de água ultravioleta em forma de tampa de garrafa, projetada para ajudar as comunidades sem acesso a energia e água potável.

