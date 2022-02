Crédito imobiliário cresce 46% e destaca os correspondentes

Compartilhe Facebook

11 de fevereiro de 2022.

Av. Paulista, São Paulo – SP 11/2/2022 – Busca por crédito imobiliário se mantém positiva e traz oportunidades de maiores ganhos e comissões para correspondentes bancários certificados.

Com as mudanças e desafios atuais no cenário econômico do país, em 2021 a procura por crédito imobiliário cresceu 46% e deve continuar crescendo em 2022. O crescimento consistente faz com que empresas e profissionais certificados em crédito imobiliário se tornem mais procurados.

Com o cenário econômico incerto e conturbado que começou em 2020 e ainda continua em 2022, os produtos de financiamento imobiliário dos bancos estão se tornando uma solução utilizada por cada vez mais brasileiros.

Diante da restrição de atividades e do gradual retorno à vida normal pós-pandemia, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas estão recorrendo de forma cada vez mais acentuada aos produtos de crédito, seja para financiar uma recuperação, seja para aproveitar uma oportunidade ou adquirir um novo imóvel.

Segundo a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (ABECIP), em 2021 o financiamento imobiliário teve alta de 46%, e a previsão é de um crescimento de 2% neste ano, para R$ 260 bilhões. Este número, se confirmado, renovará o recorde histórico do setor.

E ainda segundo a Pesquisa FEBRABAN de Economia Bancária e Expectativas, a carteira total de crédito deve continuar em expansão em 2022, mesmo no período pós pandemia, com elevação prevista em 6,7%.

O cenário de incertezas econômicas e a demanda por crédito imobiliário e compra de imóveis faz com que os serviços do profissional correspondente bancário imobiliário se tornem muito procurados, de acordo com o professor e especialista Jefferson Ribeiro, da AprovaBancários.com – escola especializada em treinamento de correspondentes.

“Os correspondentes bancários são parceiros dos bancos, contratados para oferecer serviços bancários fora das agências, e um dos serviços mais rentáveis para o correspondente é a oferta de crédito imobiliário. Eles podem ser corretores, imobiliárias, ou outros profissionais que atuam no mercado imobiliário. A demanda por produtos de crédito e financiamento pode trazer a esse tipo de profissional boas comissões e oportunidades de negócio”, informa o professor Jefferson.

A afirmação sobre as oportunidades nesse mercado está alinhada com o aumento da busca por crédito imobiliário, mas também com o cenário de incertezas econômicas no país, onde os imóveis podem ser tornar um porto seguro em tempos instáveis. “Como exemplo podemos citar os corretores de imóveis. Caso o corretor faça a parceria com um banco e se torne um correspondente bancário, pode ganhar duas comissões sobre a venda do imóvel. A primeira será a comissão comum da venda, e a segunda, uma comissão do banco por intermediar a proposta de financiamento”, ressalta.

Em relação à remuneração dos correspondentes bancários, o Conselho Monetário Nacional determinou, em 2013, que os correspondentes que fecham contratos de empréstimo em nome das instituições devem receber comissão de 6% sobre o valor de cada operação de crédito. Como o correspondente bancário imobiliário é remunerado por comissões, quanto mais negócios fechar, maior a oportunidade de ganhos financeiros.

De acordo com Jefferson, um dos passos mais importantes para se tornar um correspondente que é autorizado e aceito pelos bancos para atuar com produtos de crédito são as certificações obrigatórias. “A maioria dos grandes bancos possuem seu próprio programa para parcerias com novos correspondentes. O correspondente bancário que trabalha com produtos de crédito imobiliário deve possuir certas certificações obrigatórias que são exigidas pelo Banco Central. As certificações mais comuns são as da ABECIP. Para obtê-las é necessário fazer uma prova, que também não é difícil caso a pessoa se prepare da forma correta”, completa.

Segundo Jefferson, antecipando essa tendência de crescimento, a procura por correspondentes bancários certificados e autorizados a atuar com produtos de crédito imobiliário (e com outros produtos de crédito) seguirá aumentando cada vez mais. “Profissionais e empresas no ramo imobiliário podem ter melhores resultados ao decidirem aproveitar a grande oportunidade atual, que é de se tornar um correspondente bancário imobiliário. E o momento certo de aproveitar essa onda de oportunidades é agora”, ressalta Jefferson.

Dessa forma, finalizou o especialista, já em 2022 e como tendência daqui para frente, uma quantidade cada vez maior de negócios de financiamento imobiliário será efetuada, sendo o correspondente um agente importante nesse cenário.

