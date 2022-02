Como lubrificante determina o bom desempenho das motocicletas

Compartilhe Facebook

14 de fevereiro de 2022.

14/2/2022

Escolha correta do produto também garante maior durabilidade dos componentes e do motor

A adoção de práticas de revisões é imprescindível para a durabilidade e desempenho dos componentes das motocicletas, além de garantir a segurança de usuários e pedestres. A escolha correta do lubrificante também deve fazer parte desses cuidados para garantir a durabilidade e proteção do motor e de todos os componentes.

A Valvoline, fabricante de lubrificantes com mais de 150 anos de história, oferece um amplo portfólio de fluidos para motocicletas, desenvolvidos de acordo com os normativos das montadoras para aumentar a vida útil e desempenho desses veículos, gerando os melhores ganhos na partida a frio e nas primeiras trocas de marchas.

Os produtos da marca atendem as especificações dos principais fabricantes de motocicletas e oferecem cobertura completa à frota circulante no país. Para garantir a excelência no desempenho dos fluidos Valvoline, as orientações do manual do proprietário devem ser seguidas, tanto o período correto para a troca quanto à viscosidade indicada. “A viscosidade é o item mais importante a ser observado. Ela determina a fluidez do lubrificante por todo o sistema até o motor atingir a temperatura de funcionamento. Se isso não ocorrer, a partida fica comprometida”, explica Vinícius Alberti, gerente regional da Valvoline.

Outra dica da marca é a troca do filtro de óleo toda a vez que é feita a substituição do lubrificante. “O filtro absorve e acumula todos os resíduos gerados até na combustão. Quando adicionamos um lubrificante de alta qualidade, se não fizemos a substituição do item, contaminamos todo aquele fluido com as impurezas presentes no filtro”, justifica Alberti.

Para o segmento de motocicletas, a Valvoline disponibiliza os lubrificantes: 20W50 mineral, 10w30 semissintético e os lançamentos 20W50 semissintético e o 10W40 semissintético. Todos são desenvolvidos com alta tecnologia para proporcionar o alto desempenho das motocicletas e o aumento do intervalo de troca do produto.

Os semissintéticos da Valvoline garantem o dobro da quilometragem dos fluidos minerais.

De olho na embalagem

A viscosidade correta é muito importante para garantir a proteção e o bom funcionamento do sistema, evitando falhas na partida como trancos e desgaste excessivo dos componentes do motor. A escolha deve ser feita de acordo com as especificações contidas no manual do proprietário.

As embalagens dos produtos Valvoline especificam a viscosidade, conforme a nomenclatura da SAE – Sociedade de Engenharia Automotiva. O número antes do W identifica a primeira, necessária quando o motor está frio, já o número depois do W indica a segunda viscosidade, momento em que o motor atinge a temperatura de funcionamento.

