IBRI apoia lançamento do podcast “Mercado S/A”

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 14 de fevereiro de 2022.

São Paulo, 14/02/2021 14/2/2022 –

A Ten Meetings realiza lançamento do podcast “Mercado S/A” para ajudar no desenvolvimento da carreira na área de Relações com Investidores.

O IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) apoia o lançamento do podcast “Mercado S/A” voltado para a profissão de Relações com Investidores.

O tema do primeiro episódio é “A Carreira em RI”. A entrevistada é Renata Oliva Battiferro, vice-presidente do Conselho de Administração do IBRI e diretora de Relações com Investidores da Positivo Tecnologia.

Renata Oliva Battiferro foi entrevistada por Rafael Wajnsztok, CEO e Founder da Ten Meetings.

“O profissional de RI deve desenvolver não apenas habilidades técnicas, mas também as chamadas soft skills, que são aquelas que se relacionam a aspectos comportamentais, de comunicação e liderança. Contei um pouco sobre minha trajetória como profissional de RI, curiosidades e dicas para quem quer se desenvolver na área”, declara Renata Oliva Battiferro.

Rafael Wajnsztok enfatiza que “o objetivo do podcast é ajudar a nova geração de Relações com Investidores a ter acesso ao conhecimento e experiência de profissionais que são referência, como a Renata Oliva Battiferro”.

A entrevista está disponível pelo Spotify do “Mercado S/A” e no canal do Youtube da Ten Meetings.

Para acompanhar a entrevista no Spotify, basta acessar:

https://open.spotify.com/show/055S0HRstEHEbxslMnN7yK

Para acompanhar a entrevista no canal do YouTube da Ten Meetings, basta acessar:

https://www.youtube.com/watch?v=xBHpEsgXSDA

Assessoria de Comunicação do IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores)

www.ibri.com.br

Digital Assessoria-Comunicação Integrada

Rodney Vergili / Jennifer Almeida / Rafael V. Pereira / Natália Martins

Fones (11) 5081-6064

+ 55 (11) 9 9123-5962

[email protected]

Website: http://www.ibri.com.br