Prédios inteligentes têm crédito da Caixa em SP

14 de fevereiro de 2022.

Casa8, braço da incorporadora Inloop e parceira da italiana Planet, dispõe de 170 milhões de reais em financiamento para facilitar compra de quem ganha a partir de R$ 2.800

Prédios inteligentes começam a redesenhar o conceito urbanístico nas principais cidades brasileiras. São Paulo é, atualmente, a capital com maior número de investimentos no segmento, boa parte ainda voltada ao uso comercial. No entanto, o projeto Viva!Smart já começa a transformar o mercado, não só com o lançamento de quatro condomínios verticais inteligentes, mas ao oferecer as suas unidades a preços acessíveis.

O Viva!Smart é uma parceria entre a empresa italiana Planet Smart City, líder mundial na construção de cidades inteligentes em todo o mundo, e a Casa8, braço da incorporadora Inloop Holding.

Focada em habitação social e de médio padrão, a Casa8 cumpre um importante papel de inclusão e direito a moradia, sem abrir mão da qualidade no acabamento, conforto, serviços, segura, inovação e tecnologia. Habilitada pela Caixa para operar no programa Casa Verde e Amarela, pode construir ou usar sua expertise para desenvolver projetos a outras empresas. A certificação incluiu auditoria rigorosa para constatar capacidade técnica, contábil e de gestão.

O crédito pela Caixa possibilita aos clientes com renda familiar a partir de R$ 2.800 aderir ao financiamento para aquisição das unidades inteligentes dos prédios da parceria Planet/Casa8. A empresa tem linha de crédito aprovada pela Caixa de R$ 170 milhões.

O mais recente lançamento do Viva!Smart foi o Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, com previsão de entrega para 2023. Os outros condomínios inteligentes são o lançamento na Freguesia do Ó e o já entregue Aquarela Bela Vista, este com todas as unidades já totalmente vendidas em menos de dez meses de lançamento, menos da metade do tempo médio usualmente observado no mercado imobiliário.

​​Infraestrutura dos empreendimentos

Com localização estratégica, em bairros com toda infraestrutura e rede de transportes, os imóveis inteligentes são compactos, com plantas variam entre 30 e 50 metros quadrados. Mesmo assim, não são elementares. O conceito smart extrapola, oferecendo serviços e comodidades presentes nos prédios mais modernos do mundo, com conectividade e valorização das áreas de lazer comunitárias. Salão de festas, churrasqueira, brinquedoteca, piscina, espaço gourmet, espaço coworking, espaço pet, bibliotecas de objetos e livros são algumas dos atrativos.

“O acesso aos imóveis inteligentes, com circuito integrado de seguranças de serviços, é um salto em relação ao que existe hoje, principalmente se levarmos em conta que tudo isso está sendo oferecido a preços populares e com facilidade nas condições de parcelamento, graças à certificação da Caixa”, ressalta Eduardo Peralta, CEO da Inloop.

