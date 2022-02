Fato Relevante – Divulgação antecipada de resultados

Compartilhe Facebook

15 de fevereiro de 2022.

São Paulo, SP 15/2/2022

A Aegea Saneamento e Participações S.A. (“Aegea” ou “Companhia”) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que a antecipação da divulgação das referidas informações financeiras e operacionais da Companhia ocorre em razão da divulgação pela Itaúsa S.A.

Aegea Saneamento e Participações S.A.

Companhia Aberta (Categoria B)

CNPJ 08.827.501/0001-58

NIRE 35.300.435.613

Código CVM 2339-6

Fato Relevante

São Paulo, 14 de fevereiro de 2022 – Para fins do disposto na Resolução CVM nº 44 de 23 de agosto de 2021 e em conformidade com o item 3.2.2. do Ofício Circular/CVM/SEP/nº1/2021, a Aegea Saneamento e Participações S.A. (“Aegea” ou “Companhia”) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, de forma excepcional e preliminar, a divulgação antecipada de determinadas informações relativas aos resultados financeiros e operacionais da Companhia do 4º Trimestre de 2021 (“4T21”) e do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 (“12M21”), conforme anexo, em estágio final de revisão pelos seus auditores independentes, e sujeitas a eventuais ajustes.

A antecipação da divulgação das referidas informações financeiras e operacionais da Companhia ocorre em razão da divulgação pela Itaúsa S.A., acionista relevante da Aegea, de suas Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, prevista para ocorrer nesta data, contendo informações financeiras e operacionais preliminares da Companhia referentes ao 4T21 e ao 12M21, ainda não disponibilizadas para investidores e para o mercado em geral.

A divulgação das Demonstrações Financeiras auditadas da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, com os resultados financeiros e operacionais da Companhia do 4T21 e do 12M21 definitivos, está programada para ocorrer no dia 22 de fevereiro de 2022.

O presente material tem caráter exclusivamente informativo nos termos da legislação em vigor.

Para acessar o documento completo, entre em www.ri.aegea.com.br/

André Pires de Oliveira Dias

Vice-Presidente de Finanças e Diretor de Relações com Investidores

www.ri.aegea.com.br/

