Aromaterapia: escolha de 16,4% dos pacientes que buscam PICS

16 de fevereiro de 2022.

16/2/2022 – Muita gente viu na aromaterapia uma aliada, descobrindo que os óleos podem funcionar como um complemento no combate a problemas de raiz emocional

Cresce o número de pessoas com problemas emocionais durante a crise sanitária; empresário de aromaterapia explica como fazer o uso correto dos óleos essenciais



Desde que chegou oficialmente ao Brasil, em março de 2020, a pandemia de Covid-19 desestabilizou a vida de grande parte dos brasileiros. É o que demonstra uma pesquisa do Instituto Ipsos, realizada a pedido do FEM (Fórum Econômico Mundial) para medir a piora da saúde mental em 30 países. O Brasil ocupa a quarta colocação no ranking, sendo que mais da metade da população (53%) afirma que sentiu uma piora em seu bem-estar e em sua saúde mental no período analisado.

Eduardo Rauen, sócio da Verde Vivo Cosméticos -, empresa especializada no desenvolvimento e fabricação de cosméticos – afirma que o fenômeno aqueceu o mercado de aromaterapia, que consiste na “arte de misturar óleos essenciais extraídos de plantas e outros compostos vegetais para equilibrar, harmonizar e promover a saúde do corpo e da mente”, conforme informações disponibilizadas pela IFA (sigla em inglês para International Federation Aromatherapists), entidade com sede no Reino Unido.

Há dois anos, a modalidade foi incorporada às PICS (Práticas Integrativas e Complementares em Saúde), embora não seja reconhecida como terapia pelo CFP (Conselho Federal de Psicologia) nem pelo CFM (Conselho Federal de Medicina). Com a chancela do Ministério da Saúde, a categoria passou a ser ofertada pelo SUS (Sistema Único de Saúde), ao lado de práticas como ioga, meditação e reiki.

Em 2020, de acordo com o estudo PICCovid, desenvolvido pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) em parceria com a Faculdade de Medicina de Petrópolis (FMP/Unifase), a aromaterapia foi um tratamento utilizado por 16,4% dos pacientes que fizeram uso de terapias alternativas, atrás apenas de plantas medicinais e fitoterapia (28%), meditação (28%) e reiki (21,6%).

“Com as mudanças impostas pelo confinamento para conter a crise sanitária, muita gente viu na aromaterapia uma forte aliada, descobrindo que os óleos provenientes das plantas podem funcionar como um complemento no combate a diversos problemas, sobretudo de raiz emocional”, afirma Rauen.

Tal impacto da pandemia na saúde mental da população pode ser balizado por um estudo realizado pela consultoria Conversion em setembro do ano passado, que demonstrou que o isolamento social representou um abalo psicológico para 73% dos 400 brasileiros entrevistados. Segundo a análise, o estresse foi o transtorno mais prevalente (42,5%), à frente de de tédio (41,5%) e de crises de ansiedade (33%).

“Diante desses problemas, muitos têm descoberto que atividades holísticas, como a aromaterapia, podem contribuir para a busca da saúde e bem-estar”, afirma o empresário.

Óleos essenciais podem ajudar a regular o sono e combater a ansiedade

De acordo com o proprietário da Verde Vivo Cosméticos, a aromaterapia pode oferecer benefícios para a mente e o corpo, como um complemento no tratamento de transtornos de insônia, dor de cabeça e ansiedade. “Além disso, a prática pode atuar como um calmante natural . Entretanto, é preciso fazer o uso correto dos óleos essenciais”.

Rauen explica que a aromaterapia pode ser utilizada de diversas formas, sendo que a técnica mais indicada consiste no uso de difusores, sejam eles elétricos ou de porcelana. “Assim, os benefícios são percebidos através do cheiro que exala no ambiente, fazendo bem para todas as pessoas presentes”.

O empresário destaca que o óleo essencial de lavanda, em particular, tem propriedades calmantes e revigorantes, ajudando a promover o equilíbrio e sendo indicada por uso de difusores. “Além do mais, há outras formas eficazes de uso da lavanda, como colocar uma ou duas gotas no travesseiro, antes de dormir, ou mesmo na roupa de cama. Desse modo, a lavanda pode beneficiar o sono, componente importante para o bem-estar físico e piscológico”.

Em tempos de crise sanitária, quase 70% da população brasileira apresentou dificuldade para dormir, segundo pesquisa realizada pelo Instituto do Sono. O estudo ouviu 1.600 pessoas de 24 estados do país por meio de questionário on-line.

Paralelamente, de acordo com o Google, em 2020 o brasileiro bateu recordes na busca por termos relacionados a transtornos mentais, com um aumento de 98% nas pesquisas sobre o assunto, o que configura a maior busca em dez anos.

“Neste cenário, cresce a certeza de que a aromaterapia, por meio de seus mais variados óleos essenciais, pode auxiliar para o relaxamento, atenuar transtornos como ansiedade e potencializar sentimentos positivos, como alegria, bem-estar, calma e felicidade”, afirma Rauen. “Além do mais, a modalidade também ganha destaque porque os óleos essenciais são puros, naturais e veganos”.

