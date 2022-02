Expo Brasil Solar aconteceu em Cuiabá e segue para outras cidades

Compartilhe Facebook

18 de fevereiro de 2022.

18/2/2022 –

Próxima edição do evento será em Natal-RN, no dia 17 de março, e ao longo do ano muitas outras ocorrerão em diversos estados brasileiros.

A Expo Brasil Solar chegou a mais uma edição em Cuiabá-MT. O evento ocorreu no dia 17 de fevereiro, no Hotel Fazenda Mato Grosso, e contou com uma programação focada em temas fundamentais para o mercado de energia solar fotovoltaica.

Com espaço de feira, onde foi possível fomentar novos negócios em diversas áreas deste mercado, o evento também teve uma agenda de palestras que começou com o tema “A importância da Segurança e Medicina do Trabalho em empresas Prestadoras de serviço para prevenção de acidentes”, com Deusomir Junior, Engenheiro em Telecomunicações e Especialista em Análise Comportamental e Segurança do Trabalho.

Em seguida, subiu ao palco Felipe Régis, coordenador Técnico e Comercial na RB Solar, com a palestra “Overload de Inversores – Geração versus Custo”. Na sequência, foi a vez do título “Gestão de projetos e processos no mercado fotovoltaico”, com Tatiane Carolina, fundadora da Energias GP – Gestão de Processos e Projetos Fotovoltaicos.

A palestra seguinte foi “Uso da tecnologia para previsão de geração”, com Rodolfo Paiva, Project Manager da Holu. Já na parte da tarde, a programação abriu com “Marco Legal da Micro e Mini Geração de Energia”, ministrado por Isabella Regina, Engenheira Eletricista e Consultora em Energia, seguida por apresentação de Walter Aguiar, diretor Geral da Abracopel/MT e Conselheiro Suplente do Crea/MT, com o tema “Nova NR 10 – Principais mudanças”.

Outra palestra da tarde foi “Como Monetizar o Pós-Venda Solar”, com Thallis Carvalho, líder Técnico da SolarView PRO, e, em seguida, ocorreu a apresentação “Sistemas Híbridos e Grid Zero”, com Thiago Tavares, gestor de Obras e Viabilidade Técnica na Enerzee.

Gustavo Cabral, da Enerzee, também subiu ao palco para tratar do assunto de Sistemas Híbridos e Grid Zero. Depois, um momento de networking encaminhou o encerramento do evento.

A próxima edição do evento será em Natal-RN, no dia 17 de março, e ao longo do ano muitas outras ocorrerão em diversos estados brasileiros. Calendário completo disponível em: https://expobrasilsolar.com.br