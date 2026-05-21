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Lucas Fonseca renova contrato e segue no Montes Claros Vôlei para temporada 2026/27
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Jornal Montes Claros 21 de maio de 2026

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Central de 2,04m vai para sua terceira passagem pelo clube e reforça o elenco do Pequi Atômico.

Montes Claros, 20 de maio de 2026 — O Montes Claros Vôlei anunciou nesta quarta-feira (20) a renovação do contrato do central Lucas Fonseca, que vai para sua terceira passagem pelo clube. Aos 28 anos, o atleta natural de Três Corações-MG já tem forte ligação com o projeto e com a torcida, e será peça importante na temporada 2026/27 da Superliga A.

Com 2,04m de altura e reconhecido pelo poder ofensivo e bloqueio sólido, Lucas Fonseca soma qualidade ao elenco que está sendo montado para a nova jornada. O jogador já vestiu a camisa do Montes Claros Vôlei em 2019/20 e retornou em 2025/26, ajudando o time na reta final da Superliga B e no acesso à elite nacional.

O central tem trajetória consolidada no voleibol brasileiro, com passagens por clubes tradicionais como Santo André-SP, Juiz de Fora-MG, Blumenau-SC, Campinas-SP e Suzano-SP.

Em mensagem à torcida, Lucas destacou: “Estou fechado mais uma temporada com vocês, com o Montes Claros, onde deveria estar, na elite do voleibol. Tenho certeza que será uma temporada de muito trabalho, esforço e entrega. O time está muito bacana e vamos entregar o máximo para vocês. Conto com a torcida de todos nesta temporada, que tenho certeza que será abençoada.”

Ficha Técnica

  • Nome: Lucas de Oliveira Fonseca
  • Data de Nascimento: 19/06/1997 (28 anos)
  • Natural de: Três Corações-MG
  • Posição: Central
  • Altura: 2,04m | Peso: 98 kg

Carreira (clubes/ano):

  • 2014/15 – Três Corações-MG
  • 2015/16 – Três Corações-MG
  • 2016/17 – Santo André-SP
  • 2017/18 – Santo André-SP
  • 2018/19 – Juiz de Fora-MG
  • 2019/20 – Montes Claros-MG
  • 2020/21 – Blumenau-SC
  • 2021/22 – Blumenau-SC
  • 2022/23 – Campinas-SP
  • 2023/24 – Suzano-SP
  • 2024/25 – Neurologia-GO
  • 2025 – Juiz de Fora-MG
  • 2025/26 – Montes Claros Vôlei-MG

A renovação de Lucas Fonseca reforça o compromisso do Montes Claros Vôlei em unir experiência e identificação com o projeto, preparando o time para uma temporada competitiva na Superliga A.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações do MOC Vôlei

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