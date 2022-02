Frt Travel Group promove convenção para colaboradores em Foz do Iguaçu

Compartilhe Facebook

18 de fevereiro de 2022.

Foz do Iguaçu, PR 18/2/2022

Ação envolveu todas as filiais e spin-offs do grupo em atividades de imersão e desenvolvimento pessoal.

A Frt Travel Group compartilhou entre todos os colaboradores a visão da empresa para os próximos anos, durante a primeira convenção geral da operadora, promovida em Foz do Iguaçu (PR) nos dias 13 e 14 de fevereiro.

Participaram da ação mais de 200 colaboradores, que estão alocados em diversos locais do Brasil, Paraguai e Estados Unidos. A intensa programação contou com o apoio da Ponte Consultoria em Desenvolvimento e teve como pano de fundo o alinhamento de todos sobre a missão, visão e valores do grupo.

De acordo com a CEO da Frt Travel Group, Danielle Meirelles, “a convenção era um sonho antigo de reunir todos para entenderem um pouco mais sobre a empresa e os nossos direcionamentos e valores que nos norteiam”, explica.

Em relação aos aspectos de desenvolvimento pessoal, os participantes puderam se aprofundar nas chamadas “soft skills”, como são conhecidas as habilidades e competências relacionadas ao comportamento humano. Um dos pontos mais altos do evento foi um exercício de cooperação que resultou em uma ação beneficente, com a doação de 25 bicicletas para o projeto social Um Chute para o Futuro. A iniciativa promove a inserção social de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade de Foz por meio do esporte, lazer e atividades educacionais, recreativas e culturais.

A Frt Travel Group é constituída pela Frt Operadora – que conta com a matriz em Foz do Iguaçu (PR) e filiais em Curitiba (PR), Maringá (PR), Londrina (PR), Porto Alegre (RS), Natal (RN), Rio de Janeiro (RJ) e Frt Paraguai – Frt Consolidadora, Frt International, Exclusive FRT e as spin-offs Genius, Navcode, Gaam, Fun Pay e Jazz.

