Popularização do acesso a implantes dentários promove mudanças em saúde bucal

18 de fevereiro de 2022.

São Paulo, SP 18/2/2022

Pesquisa indica que 16 milhões de pessoas sofrem com a perda total dos dentes no Brasil. Grupo mais atingido tem entre 45 e 70 anos, mas público de baixa renda não consegue pagar pelo serviço devido ao alto custo cobrado no mercado

O sorriso é uma expressão universal que demonstra não só gentileza e alegria, mas também confiança, já que está diretamente relacionado à autoestima das pessoas. Seja em uma entrevista de emprego ou nos relacionamentos pessoais, ter uma avaliação positiva sobre si mesmo é fundamental para demonstrar segurança e transmitir uma imagem de credibilidade. A busca por um sorriso alinhado não se trata apenas de estética ou de seguir um padrão de beleza, mas também é sinônimo de cuidado com a saúde bucal, hábito de fundamental importância para evitar problemas como cáries, mau hálito e até mesmo a perda dos dentes naturais.

Dados levantados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que 39 milhões de pessoas usam próteses no Brasil, destas, uma em cada cinco são adultos de 25 a 44 anos. A pesquisa revela ainda que outros 16 milhões de indivíduos já perderam todos os dentes e cerca de 41% das pessoas com 60 anos ou mais, também não têm mais nenhum dente natural. Tanto é que a perda de dentes é o segundo fator que mais prejudica a qualidade de vida das pessoas entre 45 e 70 anos, de acordo com a pesquisa “Percepções Latino-americanas sobre perda de dentes e auto confiança” da Edelman Insights, que ouviu 150 brasileiros entre 600 latino-americanos e, deste total, 32% disseram que a perda de dentes os impede de ter não só qualidade de vida, mas também uma vida saudável.

No entanto, apesar de ser a melhor e mais moderna alternativa para a renovação de um sorriso, os implantes dentários não são acessíveis para grande parte dos brasileiros de baixa renda. Isso porque, os valores disponíveis no mercado são de alto custo, principalmente, se utilizarem materiais importados. Diante dessa realidade, novas iniciativas que popularizam esse serviço odontológico têm ajudado a tornar os implantes dentários possíveis para pessoas que até então não tinham acesso a eles e que, dessa forma, acumulavam tanto os sentimentos de baixa autoestima associados ao problema como os de não pertencimento a melhores estratos sociais, conforme analisa o dentista e sócio-franqueado da rede Cartão de TODOS, Wanderson Lage, que atua ainda na rede de clínicas AmorSaúde, umas das atuais empresas da área que apostam no barateamento dos custos desse procedimento.

O especialista explica o grande impacto que esse procedimento pode proporcionar para um paciente que sofre com a perda dos dentes: “Quando a pessoa coloca um implante dentário, vemos uma diferença brutal, principalmente, no quesito estético. O semblante facial do paciente muda no momento em que ele percebe que o novo sorriso o rejuvenesceu. Acredito que diante de tantos procedimentos estéticos disponíveis no mercado, um sorriso pode ser a diferença para modificar a autoestima das pessoas e abrir novas portas. Hoje, é possível dizer que esse serviço é acessível para pessoas que acreditavam que implantes não eram para elas”.

Mudança de vida

Wanderson destaca que os avanços tecnológicos tornaram o implante um procedimento cirúrgico menos traumático, que apresenta resultados inigualáveis em comparação a outros tipos de procedimentos. Além de se manter em plena conservação apenas com os cuidados básicos com a saúde bucal, como a escovação, uso de fio dental e visitas a cada 6 meses ao dentista. “O implante dentário tem em sua base um pino de titânio. Acima dele insere-se a coroa, que é a parte estética, o dente em si. O procedimento é feito através de uma cirurgia em que o pino é colocado dentro do osso da arcada do paciente e a partir desse momento é necessário esperar um prazo, o tempo varia de 2 a 6 meses, para que seja possível colocar a coroa, tudo dependendo do tipo de implante escolhido. Esse prazo serve para que ocorra a fixação do osso com o pino, em um processo que se chama osseointegração. Mas atualmente, a tecnologia já avançou para que seja possível colocar o pino e a coroa no mesmo dia. Entre todos os procedimentos, o implante tem a melhor qualidade que o cliente pode receber, pois é o mais próximo que se pode chegar de um dente natural.”

Ainda segundo o IBGE, apenas 12,9% da população do país tem um convênio odontológico, por isso, ter acesso a consultas particulares e respaldo para realizar um procedimento cirúrgico, como um implante, é tão importante. Deve ser levado em conta ainda que, além de ser uma questão estética, a falta de dentes pode ocasionar problemas de saúde decorrentes da dificuldade na mastigação, os quais podem ser evitados, conforme ressalta Wanderson.

“Podemos dizer que há duas principais razões para que as pessoas façam implantes dentários: uma é a questão estética, já que este é um procedimento de alta qualidade que restabelece o sorriso e a segurança do paciente. A segunda razão é a questão funcional, pois quando você perde um dente, a mordedura é prejudicada e há uma dificuldade em ter uma mastigação saudável, em que os alimentos sejam completamente triturados, o que gera diversas consequências para a própria saúde e o implante pode resolver este problema”, finaliza Lage.

Website: http://www.cartaodetodos.com.br