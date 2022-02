Passagens de Montes Claros/São Paulo por apenas R$ 295 (ida e volta) em voo direto

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: da redação - 19 de fevereiro de 2022.

De Montes Claros para Belo Horizonte (Aeroporto de Confins) há opções de passagens por R$ 385 em voo da LATAM com escala em Guarulhos.

A companhia LATAM Brasil lançou uma promoção incrível de passagens aéreas dos novos voos sem escalas de Montes Claros para São Paulo (Aeroporto de Guarulhos) que começam no dia 29 de março deste ano. As passagens aéreas de ida e volta estão sendo vendidas por R$ 295,65, valor com todas as taxas inclusas. (Veja detalhes na imagem abaixo). O valor promocional é para ida em março e retorno na primeira semana de abril. Pela Gol, que também oferece voos de Montes Claros para São Paulo, as passagens de dia e volta para viagem na mesma data estão sendo vendidas por R$ 485,67.

Quem está em Belo Horizonte (Aeroporto de Confins) a nossa equipe encontrou passagens de ida e volta por R$ 214 em voo direto da Azul. A LATAM pretendia lançar voo direto de Juiz de Fora (Aeroporto Regional da Zona da Mata) no dia 5 de abril, mas adiou sua estreia na cidade para 7 de junho. As passagens aéreas de ida e volta estão sendo vendidas pela LATAM por apenas R$ 259,32. A companhia oferece voos em Minas Gerais nas cidades de Belo Horizonte e Uberlândia.

Compre aqui passagens Montes Claros/São Paulo por R$ 295 (ida e Volta + taxas)

Passagens aéreas de ida e volta com taxas inclusas

Chegada em São Paulo

Voos de Montes Claros para Belo Horizonte por R$ 385

A decisão da LATAM de lançar voos no Norte de Minas está ajudando na redução dos preços das passagens aéreas. De Montes Claros para Belo Horizonte (Aeroporto de Confins) há opções de passagens por R$ 385 em voo da LATAM com escala em Guarulhos. Pela Azul é possível viajar de Montes Claros para Brasília pagando pela ida e volta o valor de R$ 634,44. Os outros destaques são as passagens no Norte de Minas para Salvador por R$ 797,16.

As passagens aéreas são de ida e volta e incluem, as taxas de embarques. As ofertas são para viagens entre os meses de março a junho deste ano, exceto nos feriados deste período. A compra das passagens com descontos poderá ser realizada até 8 horas de segunda-feira (21/2).

Passagens aéreas de ida e volta com taxas inclusas

Partindo de Montes Claros

Faça aqui a sua pesquisa e garanta desconto nos voos de outras cidades

Comprou as passagens? Faça aqui a reserva do hotel com descontos especiais

Lei aqui outras notícias sobre viagens e promoções

Atenção: O Jornal Montes Claros não vende passagens aéreas, pacotes de viagens ou realiza reservas de hotéis. O site apenas divulga as promoções, ficando o leitor livre para escolher a melhor opção para a sua viagem.