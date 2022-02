Empresa de Garça (SP) faz doações em prol das áreas de saúde, esporte e cultura

Compartilhe Facebook

21 de fevereiro de 2022.

São Paulo 21/2/2022 – Queremos colaborar não só com as instituições da nossa região, mas onde houver projetos sociais que beneficiem suas comunidades com nossas ações

A Garen, indústria de automatização e controle de acesso, doou R$ 420 mil no mês de janeiro, via IRPJ de 2021, a instituições da região, como forma de atuar junto a comunidades por meio de política social. E a ideia é aprimorar essas ações nos próximos anos.

Ações solidárias fazem parte da política de muitas empresas por meio da doação de recursos financeiros e logísticos. Graças a esse aporte, projetos são criados, mantidos e ampliados Brasil afora.

Determinada a fazer parte de uma política de valorização de entidades nas áreas de saúde, esporte e cultura, a Garen está no rol de empresas envolvidas no dia a dia das comunidades da região de Garça, com ação social que vem aperfeiçoando e pretende expandir ainda mais nos próximos anos.

Em janeiro deste ano, foram doados R$ 420 mil a projetos sociais via Imposto de Renda Pessoa Jurídica de 2021. Na área de saúde, os benefícios se destinaram ao Fundo de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência e a programas voltados à implantação do centro especializado em diagnóstico e tratamento de câncer.

O esporte recebeu incentivo para os programas “Oásis – Educação através do Esporte” e “Brincando na Praça”.

O Lar dos Velhos de Garça e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente também receberam doações

Por meio da Lei Rouanet, de incentivo à cultura e à arte, receberam recursos Doutores da Alegria, “Think Projetos – O Pequeno Dom Quixote”, “Think Projetos – Contação de História” e “Oásis – Projeto Artes em Pompeia”.

A Garen tem por objetivo ampliar essas ações pois entende ser este um importante caminho para fortalecer comunidades que lutam por melhorias no meio em que estão inseridas. E a participação de empresas é fundamental em todo esse processo. Segundo a Serasa, “muitas entidades voltadas ao auxílio social estão passando por momentos delicados em termos financeiros. Desta forma, ao declarar o Imposto de Renda, o contribuinte pode fazer a opção para destinar parte do imposto devido a projetos sociais.”

A captação de recursos através do Imposto de Renda tanto pessoa física como jurídica está disponível desde 2003. Quem se interessar em fazer doações e não sabe ainda como proceder, o Comitê Pela Cidadania ensina como realizar essa ação. Basta acessar o site https://comitepelacidadania.org/.

UNIMAR

Em comemoração aos 10 anos da Garen, no dia 18 de setembro do ano passado, uma live com a dupla César Menotti e Fabiano proporcionou, com o valor arrecadado, uma doação 1,3 mil peças de pijamas para o HBU (Hospital Beneficente Unimar).

Segundo declarou na ocasião a presidente da ABHU (Associação Beneficente Hospital Universitário), mantenedora do HBU, Márcia Mesquita Serva Reis, o vestuário vai ser utilizado pelo corpo médico, assistentes, enfermeiros, técnicos e outros profissionais.

“Foi uma notícia maravilhosa, que chegou na virada do ano. Esse apoio da Garen, por meio da live, foi significativo e realizado num momento oportuno em que as pessoas precisavam ter motivo para descontrair e proporcionou a compra desse vestuário, que garante a segurança dos nossos colaboradores”, declarou Márcia Reis.

O coordenador de marketing da Garen, Júnior Mattos, destacou que o objetivo da empresa é ir além da região e contribuir com outras cidades do Brasil. “Queremos colaborar não só com as instituições da nossa região, mas onde houver projetos sociais que beneficiem suas comunidades com nossas ações”, afirmou.

