Projeto Tecendo as Águas reaquece o empreendedorismo social com curso gratuito

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 21 de fevereiro de 2022.

São Sebastião, SP. 21/2/2022 – É urgente o apoio aos pequenos e médios empreendedores para se capacitarem, inovarem e fortalecerem seus negócios com parcerias – Andrée VIeira.

São 50 vagas e aulas com especialistas do mercado no litoral norte de SP

Estão abertas as inscrições para o Curso de Ecoempreendedorismo – Criando e Fortalecendo meu Negócio promovido pelo Instituto Supereco, por meio do Projeto Tecendo as Águas –etapa 3, em parceria com a Petrobras. As aulas serão presenciais na base do Instituto Supereco, na Rua Maria Cristiano, 72, Bairro São Francisco, em São Sebastião e com alguns módulos complementares de educação online à distância.

“Em quase dois anos de Pandemia é urgente o apoio aos pequenos e médios empreendedores para se capacitarem, inovarem e fortalecerem seus negócios com parcerias entre si, especialmente em regiões que sobrevivem do turismo, como o litoral norte de SP”, ressalta Andrée Vieira – Coordenadora geral do Projeto Tecendo as Águas.

O mês de janeiro de 2021 foi responsável por um recorde no número de novos negócios no país. Foram 312.462 aberturas para registros de microempreendedores individuais (MEIs), segundo um levantamento feito pela Serasa Experian. O número é o maior já registrado desde janeiro de 2010.

Para colaborar com o sonho de muitos comunitários da região esse curso enfoca a capacitação profissional de pessoas que moram nas cidades de São Sebastião, Caraguatatuba e Ilhabela e atuam ou pretendem atuar nas áreas de artesanato, turismo, gastronomia e pequenos comércios.

A estudante Amanda Santos frequentou o curso de Ecoempreededorismo social em 2018, durante o Tecendo as Águas –etapa 2, com a sua mãe Fabiana, que tinha um comércio ambulante na Praia do Arrastão.

“Minha mãe perdeu a licença de trabalhar com carrinho de cachorro quente, pois é muito caro e hoje ela consegue contribuir com a nossa renda familiar sendo costureira. Muita coisa que aprendeu no curso, em 2018, ela aplica no dia a dia no seu negócio”, explica Amanda.

As aulas, teóricas e práticas, começam dia 24 de fevereiro e serão ministradas por membros da equipe do Instituto Supereco, profissionais especializados e professores convidados de instituições parceiras, com os seguintes temas:

– Ecoempreendedorismo e potencialidades do território

– Economia produtiva e ecoeficiência

– Legislação do Micro Empreendedor Individual, Micro Empresário

– Marketing e vendas

– Gastronomia local

– Turismo sustentável

– Gestão de negócios

– Liderança do próprio negócio

– Desenvolvimento Humano

“Ter a possibilidade de trabalhar para si mesmo, melhorar sua renda, e ainda poder unir esse lucro a produtos sustentáveis sem dúvida é um dos maiores objetivos do curso”, reitera Anita Amaral, coordenadora local do projeto.

O curso dispõe de 50 vagas gratuitas, se você se interessou entre em contato pelo WhatsApp 12 98165-1809 ou pelo telefone: 12 38620100

Serviço:

Curso Empreendedorismo Socioambiental – Criando e Fortalecendo meu Negócio

Início: 24 de fevereiro de 2022

Presencial I 60h I Certificado ao final do curso para 75% de frequência

Inscrições e informações: WhatsApp 12 98165-1809 com Fabíola Catarina

Endereço: Sede do Instituto Supereco – Rua Maria Cristiano, 72 I Bairro São Francisco, em São Sebastião – SP

Sobre o Instituto Supereco:

Uma OSCIP, fundada em 1994, com renomada atuação nos vários campos da educação, comunicação, conservação e sustentabilidade e é a responsável por fomentar o surgimento do Projeto Beco do Picaré, a partir do “Curso de Ecoempreendedorismo Social” que promove, desde maio de 2018, para a comunidade local, por meio do Projeto Tecendo as Águas, em parceria com a Petrobras.

Website: http://ww.supereco.org.br