Empresa de saneamento básico de Atibaia completa 2.500 dias de trabalho sem acidentes

* Por: - 21 de fevereiro de 2022.

21/2/2022 – Segundo pesquisa elaborada pelo MPT e OIT, de 2012 a 2020, o Brasil registrou mais de 5,89 milhões acidentes de trabalho

Marco alcançado revela cultura de segurança implementada na operação

A Atibaia Saneamento, companhia pertencente ao Grupo Iguá, completou no último mês 2.500 dias de trabalho sem acidentes com afastamento, um marco fruto de todos. A operação responsável pelo esgotamento sanitário do município desde 2013, reforça a importância de alcançar essa meta, já que o número é um recorde entre as operações e a segurança de coleta e tratamento de esgoto exige protocolos específicos de atividade.

Atualmente, as atividades do setor de saneamento básico – gestão das redes de esgoto, captação, tratamento e distribuição de água, bem como o manejo dos resíduos sólidos acumulam mais de 94 mil notificações contabilizadas pelo Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho (2012 a 2020). Embora os números nacionais sejam ainda muito altos, algumas empresas têm caminhado para a direção oposta, como é o caso da companhia de Atibaia.

Segundo pesquisa elaborada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT), de 2012 a 2020, o Brasil registrou mais de 5,89 milhões de acidentes de trabalho. Entre os colaboradores com vínculo de empregatício regular, somente em 2020, foram 446,9 mil ocorrências, conforme relatório divulgado pelo Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho. Apesar da diminuição das atividades presenciais em razão da pandemia, os índices do primeiro ano de isolamento mostram uma alta taxa de óbitos no período, cerca de 1,9 mil em todo o país.

Entretanto, a Atibaia Saneamento caminha para um rumo diferente, pois realiza regularmente treinamentos com a equipe e integra a segurança em todas as práticas diárias. “São nos pequenos detalhes que os acidentes acontecem, por isso a capacitação, a condição e a atitude consciente de cada colaborador contribuíram para que esse marco fosse possível”, afirma a diretora operacional, Mirian Guillen.

“Para nós, essa data é memorável, pois reflete uma cultura de segurança e a decisão diária de cada colaborador em voltar para casa bem e com saúde. São quase sete anos atuando por meio de uma política forte em saúde ocupacional e responsabilidade, a fim de garantir a proteção individual e coletiva na Atibaia Saneamento”, finaliza o diretor da empresa, Mateus Banaco.

Em evento interno simbólico para celebração da data, os diretores da operação afirmaram que agora a meta é atingir 3 mil dias de trabalho sem acidentes e continuar sendo referência em segurança para todos.

Website: https://igua.com.br/atibaia