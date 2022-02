Brasil bate recorde de exportações no início de 2022

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 21 de fevereiro de 2022.

São Paulo, SP 21/2/2022 –

O comércio exterior brasileiro registrou índices positivos em relação às exportações. Considerando apenas janeiro de 2022, o país atingiu recordes no setor de agronegócios e no total geral.

O comércio exterior brasileiro registrou índices positivos em relação às exportações. Considerando apenas janeiro de 2022, o país atingiu recordes no setor de agronegócios e no total geral.

Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, a exportação como um todo teve um aumento de 25,3% atingindo um total de US$ 19,67 bilhões. Este foi o melhor resultado para um mês de janeiro considerando a série histórica que começou em 1997.

“As exportações do Brasil tiveram um aumento significativo devido ao comércio com os Estados Unidos, a União Europeia e com a própria América do Sul, puxados pela produção de grãos, de bens siderúrgicos e de petróleo”, explica o especialista em logística Luís Felipe Campos, que possui experiência no setor internacional principalmente no trade Europa-América Latina.

Contudo, considerando as exportações do agronegócio brasileiro, o valor chegou a US$ 8,82 bilhões em janeiro, um recorde para o primeiro mês do ano. Em relação ao mesmo período de 2021, houve um crescimento de 57,5%. Com essa alta, a participação do agronegócio nas exportações brasileiras passou de 37,5% em janeiro de 2021 para 44,9% em janeiro de 2022. Os dados são da Secretaria de Comércio Exterior compilados pelo Ministério da Agricultura.

“O Brasil deve aumentar ainda mais as exportações de commodities neste ano para a Europa enquanto as importações devem se manter estáveis comparadas com o ano anterior. O ano de 2022 será de muitas incertezas causadas pela pandemia, da ameaça de boicote a Rússia, bem como de Eleições no Brasil. Porém, espera-se de forma otimista que o superávit comercial bata novamente o recorde em 2022 com uma estabilidade das importações e aumento das exportações, conclui Campos.

Importância das exportações

As exportações são essenciais para manter positiva a balança comercial do Brasil e gerar parcerias comerciais importantes. Entre os produtos mais exportados estão a soja, minério de ferro, petróleo e carne bovina. As exportações beneficiam o país como um todo, resultando na entrada de investimento externo e também na geração de mais empregos.

“Ao realizar exportações é preciso contar com a expertise de quem conhece a fundo o mercado e realizar um bom planejamento logístico. Com isso, os problemas operacionais são reduzidos, proporcionando mais rapidez e agilidade nos processos”, conclui Campos.

Website: https://www.linkedin.com/in/luis-felipe-c-9763abb/