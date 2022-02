Destinos para passar um carnaval mais tranquilo em Minas Gerais

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de fevereiro de 2022.

Festa com pandemia não combina com aglomeração, embora esse seja o espírito da folia, visto que é uma das maiores manifestações culturais populares do mundo. Mesmo que algumas cidades mineiras não estejam oferecendo a festa aberta, empresas privadas estão oferecendo pacotes com shows. O que contraria a vontade de quem deseja um carnaval mais tranquilo em Minas Gerais.

Ambientes familiares, com possibilidades para crianças e adolescentes, o contato com a natureza, as belezas do interior, são atraentes para um público seleto, que só quer aproveitar o feriado prolongado para relaxar.

Considerando as pancadas de chuvas que normalmente chegam até o estado durante o verão, passeios para lugares muito distantes, como longas trilhas, montanhas, acampamentos em barracas e beiras de rio, não são os mais indicados. Entretanto há municípios mineiros que conseguem unir natureza, área urbana, aconchego e talvez alguns eventos pequenos.

Coloque sua mochila virtual e embarque nessa viagem conosco!

Lugares para conhecer em Minas durante o carnaval 2022

Lavras Novas – Ouro Preto

O distrito de Lavras Novas está prestes a ser tombado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural e Natural (Compatri), ele faz parte da cidade histórica de Ouro Preto.

Os principais atrativos do pequeno vilarejo é a tranquilidade, além de belas cachoeiras, e uma paisagem natural de “cair o queixo”. No distrito também tem opções para diversão noturna, restaurantes que servem a típica comida mineira e até possibilidades para passeios radicais..Inclusive a tirolesa de Lavras Novas é a maior do Brasil.

As casas e Igreja de Lavras |Novas remontam um Brasil Colonial, por isso, quem vai para o distrito pode ter a sensação de viver em outros tempos, mais precisamente, no século XVIII.

Buenópolis

Uma cidade com uma biodiversidade fantástica, nativos acolhedores e muita história para contar, assim podemos definir o município de Buenópolis.

Entre serras, rios, riachos, cachoeiras e uma vegetação diversificada, o pequeno município tem um charme especial e muitas opções de passeios.

Também é conhecido pelas suas praças, que oferecem opção de passeios noturnos e boemia, para os mais agitados. Porém nada muito extravagante.

Carrancas

Carrancas é uma cidade importante para a história do Brasil. Ela fez parte do ciclo do ouro, principalmente por estar entre Ouro Preto e Paraty, durante a extração mais ampla do minério em Minas Gerais.

Embora tenha grande relevância histórica e remete aos séculos XVIII e XIX, as possibilidades de carrancas vão além de conhecer mais a fundo os processos de desenvolvimento do país, há muitas belezas e lugares exóticos para conhecer por lá!

Água é o que não falta, a cidade já catalogou 80 quedas d’água, cachoeiras e poços abertos para a população e turistas.

No Sítio Arqueológico Lapa da Zilda são preservadas as famosas pinturas rupestres, datadas de 3.500 anos atrás.

Já para quem quiser se aventurar e conhecer melhor a cidade, tem a opção de passeio Op4tour Carrancas Adventure, oferecido por empresa privada. O visitante que optar por este serviço, pode escolher o local que deseja conhecer e será levado sobre uma Off-Road, que são carros fabricados para circularem em estradas sem pavimentação, sem asfalto.

Fronteira

Fronteira é uma cidade que fica em uma das divisas de Minas Gerais com São Paulo. banhada pelo Rio Grande, ela é muito frequentada por quem admira a pesca. Pois a parte do rio que passa por ela tem uma diversidade de peixes.

As águas doces no entorno da cidade nascem na Serra da Mantiqueira, que fica em Bocaina de Minas. Elas atravessam 1.306 quilômetros de desemboca no Rio Paraná.

Nas margens do rio há condomínios com ranchos, possibilitando maior facilidade para quem quer chegar logo à rampa de acesso ao rio. Para quem tem vontade de conhecer a cidade, há duas opções de hospedagem, hotéis e locação de rancho.

Para pescar no local é preciso seguir as regras, amparadas pela legislação brasileira.

Quase não há opções noturnas em Fronteiras, é uma cidade muito pacata mesmo. Quem está fugindo do carnaval ou qualquer outra “bagunça”, pode ir tranquilamente para a divisa, ouvir os contos dos pescadores (risos).

Capitólio

Com um visual paradisíaco, a pequena Capitólio é um excelente município para conhecer durante o carnaval, pois além das águas esverdeadas e montanhas rochosas, oferece uma noite agradável na região central.

Algumas festas são promovidas nas áreas naturais como cachoeiras e beira de rio. Entretanto, os passeios de lancha nos cânyons são os mais procurados.

A vantagem de ir para Capitólio é que além de conhecer todos os seus pontos turísticos, por estar próximo de Furnas, é possível conhecer também a cidade vizinha. Que possui um extenso lago. Furnas fica a 37,5 quilômetros do Capitólio.

Quem vai para a Capitólio de carro deve se atentar ao fato de que vai percorrer muitas estradas de terra. Por isso, o uso de carros com tração 4×4. Sim, é uma atividade turística muito radical.