Saiba quais são os países que mais produzem café no mundo

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de fevereiro de 2022.

Você sabe onde encontrar os melhores cafés no mundo? Veja a lista de países que se destacam na produção cafeeira mundial, tanto na qualidade como na quantidade!

O café é uma das bebidas mais consumidas do mundo e está presente na sociedade há milênios. Seja logo após acordar, logo pela manhã, ou após as refeições, para ajudar na digestão, tomar um bom café é uma experiência maravilhosa e capaz de deixar o dia ainda melhor.

Estima-se que sejam produzidas em todo o mundo 9.217.911 toneladas de café a cada ano. Embora a América Latina tenha uma tradição na produção dessa bebida, por conta de países como Brasil, Colômbia e Guatemala, outras regiões também se destacam na produção mundial, como a África e a Ásia, principalmente por países como Uganda, Indonésia e Vietnã.

Se você adora tomar essa bebida e adora ficar por dentro de mais detalhes sobre o cultivo do café, veja quais são os lugares do mundo que você não pode deixar de conhecer para se deliciar com um bom café!

Brasil

Isso mesmo: o Brasil é o maior produtor de café do mundo, com uma produção anual de 3.019.051 toneladas de volume. O café começou a ser produzido no país ainda no século XVIII, mas foi apenas no século seguinte que a economia brasileira se viu marcada pelas exportações desse produto, especialmente no Vale do Paraíba (SP) e na Baixada Fluminense (RJ).

O Brasil se mantém como o maior produtor global de grãos de café há mais de um século, sendo que essas plantações cobrem cerca de 27.000 km² do território do país, sendo que a maioria delas está localizada em 3 estados: Minas Gerais, São Paulo, e Paraná — locais marcados por temperaturas adequadas para essa produção agrícola.

Um dos fatores que diferenciam a produção cafeeira brasileira é que ela desenvolve um processo seco (onde os grãos de café são expostos ao sol para secar) em vez desses grãos serem molhados, como costuma ocorrer em outros países.

Vietnã

Esse é o país com a segunda maior produção cafeeira do mundo, produzindo em média 1.460.800 toneladas por ano. Nesse país, é comum que o café seja ingerido com leite condensado. O café continuou em destaque na economia deste país mesmo após a Guerra do Vietnã, perdendo somente para a exportação de arroz.

A região do sudoeste asiático possui uma topografia complexa e ótima para a produção cafeeira, além de microclimas regionais caracterizados por atmosferas diferentes nas montanhas e suas encostas. Quase toda espécie de café pode ser cultivada nessa região, pois possui o clima e topografia ideais para essa prática.

Colômbia

Esse é um país mundialmente conhecido por seus cafés saborosos e diferenciados. A Colômbia também se destaca pelo volume de sua produção — a terceira maior do mundo, com uma média anual de 750 milhões de kg de grãos.

Esse país é peça chave no cenário internacional do café. Um personagem chamado Juan Valdéz, criado pela Federação Nacional de Cafeicultores da Colômbia em seus anúncios, ajudou a divulgar a qualidade do café colombiano pelo mundo.

A geografia do país também contribui para a qualidade de sua produção cafeeira, tendo regiões de solo vulcânico, extremamente fértil e rico em nutrientes, com grandes altitudes e temperaturas que variam entre 8 e 24 graus — intervalo ideal para essa produção agrícola. O café colombiano, cultivado nas encostas da Cordilheira dos Andes, é considerado um dos mais famosos do planeta no mercado gourmet.

Etiópia

Esse país é o berço do grão de café arábico, o mais popular do mundo, e produz grandes volumes de grãos todos os anos — uma média de 397.500.000 kg anuais, o que o torna o quinto maior produtor mundial.

O café é responsável pelo emprego de 15 milhões de etíopes, o que o torna um produto essencial para a economia do país. Na Etiópia, existe um ritual especial para servir café: uma mulher deve vestir trajes especiais e começar trazendo os grãos para a mesa e lavá-los.

Em seguida, deve-se preparar o fogo para a torra que deve ser realizada em uma panela. Essa mulher deve mexer os grãos incessantemente na panela até que atinjam o grau desejado de torra. O café é então moído em pilão e lhe é adicionado água quente, estando pronto para ser consumido.

A bebida é geralmente oferecida com alguma guloseima (como pipoca) e o ritual é acompanhado por incensos cheirosos que se misturam ao aroma do café e despertam ainda mais o paladar!