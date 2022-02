4º edição do Preparadão Universia trouxe podcasts sobre carreiras com o Podpah

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 23 de fevereiro de 2022.

São Paulo 23/2/2022 –

Apresentado pelo Santander e realizado pela Universia, o Preparadão Universia reuniu, na última terça-feira (22), temas de carreiras, momento de escolha de profissão, emprego e intercâmbio. O evento foi apresentado pela influenciadora e youtuber Camila Loures e contou com a participação do Podpah, um dos maiores podcasts do país.



Aconteceu na última terça-feira, (22) um dos principais eventos de educação do país o Preparadão Universia – Rumo ao Futuro. Novamente em edição digital, foi apresentado pela influenciadora e youtuber Camila Loures e contou com podcasts para debater a escolha da profissão, dicas sobre carreira e profissões do futuro. Também houve entrevistas com o maior podcast do Brasil, o Podpah, além da participação do youtuber Matheus Tomoto, com orientações para quem pretende realizar o sonho de fazer intercâmbio.

O Podpah realizou podcasts com Miguel Andorffy, fundador do Me Salva! e André Corleta diretor de ensino da plataforma, que é um dos primeiros canais brasileiros de educação dedicados aos Vestibulares e o Enem, além de uma segunda entrevista com o Anderson Pereira CEO da Universia Brasil. Igão e Mítico do Podpah conversaram sobre profissões do futuro, como escolher a sua carreira profissional e usar a sua nota do ENEM para entrar em uma universidade.

Apresentado pela Camila Loures, a influenciadora conduziu o bloco Prepara Carreira que abordou dicas sobre as competências que o profissional do futuro deve desenvolver para ter destaque no mercado de trabalho. Marcelo Malanga, CEO da Santander Seguros e Previdência e Bruna Luisa, analista de Produtos da Santander Seguros e Previdência foram os participantes da discussão.

Para Anderson CEO da Universia, o evento foi uma oportunidade para que os futuros formandos possam adquirir experiência com profissionais renomados de uma forma leve e descontraída. “Apoiar a formação intelectual dos futuros profissionais do mercado e trazer um pouco de leveza para este momento tão importante na vida dos estudantes faz parte da nossa missão. Fazer tudo isso pelo Preparadão é muito especial para a Universia”, diz.

O evento contou com André Vasco, ex-VJ da MTV, que apresentou pílulas valiosas, de um minuto cada, sobre as profissões do futuro que já estão emergindo no mercado. André também foi repórter por um dia em um campus de uma faculdade contando histórias sobre a vida universitária de quatro alunos em diferentes momentos de vida acadêmica.

O Preparadão trouxe um bloco chamado Universia pelo Mundo, com o youtuber Matheus Tomoto, com dicas sobre como viver uma experiência de estudo e trabalho fora do país. Para fechar com chave de ouro, o rapper Fabio Brazza se apresentou fazendo rimas e improvisos a partir da temática do evento e com suas músicas autorais.

Website: https://landingpages.universia.net/br/preparadao/index.html