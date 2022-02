Radware anuncia estratégia para crescimento de segurança na nuvem

Compartilhe Facebook

23 de fevereiro de 2022.

São Paulo 23/2/2022

A companhia adquiriu a SecurityDAM e está expandindo centro de inovação, divisão de serviços em nuvem e sua atuação e capacidade de rede na nuvem

A Radware, fornecedora de soluções de segurança cibernética e entrega de aplicações, anunciou hoje uma iniciativa estratégica para acelerar o crescimento de seus negócios relacionados aos serviços de segurança na nuvem. Como parte da iniciativa, a empresa adquirirá a SecurityDAM, sua provedora de DDoS scrubbing centers. Além disso, planeja expandir seu centro de inovação na Índia, bem como expandir ainda mais sua atuação e capacidade de rede em nuvem, e sua divisão de serviços em nuvem, incluindo sua tecnologia, suas operações e sua equipe. Essas ações refletem o compromisso contínuo da companhia em fornecer aos clientes o mais alto nível de serviços e segurança cibernética.

“Estamos comprometidos em fornecer aos nossos clientes uma segurança de última geração e sem atritos, para que possam avançar suas estratégias digitais, garantindo que suas defesas não se tornem obstáculos para a transformação”, citou Roy Zisapel, presidente e CEO da Radware. “Protegemos um quarto das empresas da Fortune 50. O objetivo da nossa iniciativa é inovar e escalar mais rapidamente, para que possamos oferecer nossas capacidades de segurança em nuvem para ainda mais clientes e capitalizar a crescente oportunidade de mercado.”

Para lançar sua iniciativa, a companhia está atuando de várias formas que incluem:

– Aquisição de ativos da SecurityDAM, operadora de rede DDoS em nuvem que forneceu para a empresa serviços de scrubbing center usados para o Radware Cloud DDoS Protection Service (detalhes adicionais abaixo).

– Expansão de sua presença em Bangalore e Chennai, na Índia, para um centro de inovação regional ainda maior. A ação expande o centro de P&D da Radware, com sede em Tel-Aviv, que aborda as inovações de produtos, como a mitigação aprimorada de inundações em camada 7 e algoritmos avançados de machine-learning, para otimização de políticas automáticas e detecção de falsos positivos. Com esses investimentos, a unidade de serviço em nuvem agora conta com quase 300.

– Aumento da capacidade de serviços em nuvem de sua rede global de entrega para 10Tbps e ampliação de sua presença para atender às demandas de negócios em evolução e ao crescente volume de ataques cibernéticos. Nos últimos três meses, a Radware adicionou centros de nuvem em Paris (França), Amsterdã (Holanda) e em Moscou (Rússia). Durante os próximos seis meses, a companhia planeja abrir novos centros em nuvem e expandir os existentes nas principais cidades do mundo. Nos EUA, isso inclui San Jose (Califórnia), Dallas (Texas) e Ashburn (Virgínia). Outras cidades internacionais incluem Melbourne e Sydney (Austrália), Santiago (Chile), Hong Kong (China), Tóquio (Japão), Wellington (Nova Zelândia), Taipei (Taiwan) e Dubai (Emirados Árabes Unidos).

– Inovações em toda a arquitetura de datacenter de segurança em nuvem para segregar peacetime, zonas always-on e zonas de mitigação e ataque. Esse recurso avançado fornece detecção de ataque always-on para todos os clientes, ao mesmo tempo em que isola as organizações com ataques de alto volume para zonas específicas na rede em nuvem, para que elas não criem impacto para o grupo mais amplo. Isso proporciona maior resiliência e disponibilidade de serviços always-on para clientes.

– Avanço da disponibilidade de serviços e nível de proteção com novos aprimoramentos de serviços em nuvem, incluindo: novo portal para o Cloud DDoS Protection Service para melhorar a experiência do cliente; melhor detecção e prevenção de ataques DNS com novos algoritmos para melhorar ainda mais a detecção e minimizar falsos positivos de ataques DNS sofisticados; e serviço integrado de rede de entrega de conteúdo global que tem centenas de centros de nuvem globalmente e é baseado em AWS CloudFront.

Transação na SecurityDAM – Sob os termos do contrato de compra de ativos, a Radware adquiriu a tecnologia e as operações da SecurityDAM por US$ 30 milhões (sujeitos a ajustes para balanços entrepartes e outras deduções) com pagamentos contingentes de até US$ 12,5 milhões. A companhia espera que a aquisição gere acréscimos aos lucros em uma base não-GAAP em 2023.

Yehuda Zisapel, Chairman do Conselho de Administração da empresa, e Roy Zisapel, Presidente e CEO, e membro do Conselho, detêm uma participação majoritária e minoritária, respectivamente, na SecurityDAM. Assim, o Conselho formou uma Comissão Especial de Diretores composta unicamente por diretores independentes para examinar a transação e suas alternativas e, foi determinado que se prossiga com a transação, negociação e aprovação dos termos. Com base na recomendação unânime da Comissão Especial, foi aprovado o contrato de compra pelo Comitê de Auditoria do Conselho e aprovado por unanimidade por membros independentes do conselho.

O escritório Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated atua como consultor financeiro, e a Gross & Co. atua como consultora jurídica da Comissão Especial. A Goldfarb Seligman & Co. atua como consultora jurídica da Radware.

Detalhes adicionais sobre a transação estão incluídos no Relatório sobre o Formulário 6-K que a Radware fornecerá à Comissão de Valores Mobiliários americana.