ONG Dom Saúde realiza mudanças no Hospital Municipal de Urgências

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 23 de fevereiro de 2022.

São Paulo – SP 23/2/2022 – Organização sem fins lucrativos, a Dom Saúde, presta serviço ao HMU – Hospital Municipal de Urgências

A Dom Saúde, organização sem fins lucrativos na área de gestão de saúde e administração hospitalar investe no atendimento aos pacientes do Hospital Municipal de Urgências com reformulação de todo o parque tecnológico e infraestrutura do hospital .

Com mais de dois anos de existência, sabe-se como evitar a propagação do coronavírus, assim como, concebe-se que o vírus é facilmente inativado e que existem quase 200 artigos científicos para consulta, além de mais de 8 projetos sobre o novo vírus, assim como, mais de 80 ensaios clínicos com antivirais em desenvolvimento. Isso tudo para explicar que, através dessa situação pandêmica, existe um grande trabalho científico e esforço de toda a comunidade médica.

E, com todo esse pano de fundo, ou seja, em meio à turbulência da pandemia do Covid-19 e suas variantes, surgiu nestes últimos três meses, o H3N2 juntamente com a dengue e, ainda, através de um grande movimento de pacientes, a Dom Saúde vem realizando diversas mudanças para atender as necessidades do usuário.

A Dom Saúde, uma organização sem fins lucrativos que atua na gestão de serviços de saúde e administração hospitalar, nestes últimos 3 meses vem prestando serviço ao HMU – Hospital Municipal de Urgências, onde vem atendendo seus pacientes através da reformulação de todo o seu parque tecnológico e toda a infraestrutura do hospital.

A manutenção hospitalar é de suma importância e tem como objetivo principal garantir que os ativos desempenhem suas funções em sua capacidade máxima, sempre tendo como foco, a segurança do paciente. Para tanto, a Dom Saúde investiu forte neste quesito, reformulando toda a infraestrutura, como pintura, troca da iluminação, troca do gradil de proteção a evasão de pacientes, gerando segurança para os médicos e funcionários. Com relação a materiais e suprimentos médicos, tem sido abastecido com estoque para aguentar e suportar mais de três meses. Também, a troca de todos os vidros quebrados em toda a unidade hospitalar. E, colocação de longarinas de aeroporto ao invés de bancos rasgados em toda a recepção, com a finalidade de diminuir a taxa de infecções e o controle de CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) são apenas alguns deles.

Porém, é notório o quanto a comunicação é importante e é uma das ferramentas vitais para o processo de humanização da área da saúde. Dessa forma, através da gestão da Dom Saúde, foram implementados treinamento e capacitação para todos os controladores de acesso, corpo de enfermagem e corpo médico.

Muitas das dificuldades enfrentadas pelos pacientes e profissionais podem ser evitadas quando se escuta com atenção, quando há acolhimento e consideração a respeito das necessidades e queixas dos pacientes. A humanização precisa ser uma palavra de ordem neste segmento, uma vez que trata-se de um serviço oferecido para pessoas em condições de fragilidade, garantindo, assim, uma experiência positiva.

O treinamento nesta área é fundamental uma vez que norteia todo o recurso humano para melhorar a comunicação e o entendimento entre gestores, colaboradores, enfermeiros, médicos e pacientes, dando assim, base à humanização hospitalar.

A Ouvidoria Ativa do HMU (www.portaldasos.com.br) está à disposição dos pacientes do HMU para quaisquer reclamações e sugestões e até mesmo elogios à essa nova gestão.

HMU – Hospital Municipal de Urgências

Av. Tiradentes, 3.391 – Bom Clima

Tel.: (11) 2475-7422

Site: www.hmu.org.br

Website: http://www.hmu.org.br