Reapresentação das Demonstrações Financeiras

Prolagos S.A. – Concessionária de

Serviços Públicos de Água e Esgoto S.A.

Companhia Aberta (Categoria B)

CNPJ 02.382.073/0001-10

NIRE 33.300.167.285

Código CVM 2346-9

Fato Relevante

São Paulo, 22 de fevereiro de 2022 – Para fins do disposto na Resolução CVM nº 44 de 23 de agosto de 2021, a Prolagos S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto S.A. (“Prolagos” ou “Companhia”) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, que, no âmbito da divulgação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 (“Demonstrações Financeiras de 2021”), foi aprovado, nesta data, a reapresentação dos saldos de abertura em 1º de janeiro de 2020, assim como dos valores referentes ao exercício social anterior findo em 31 de dezembro de 2020, apresentados para fins de comparação.

A Companhia informa que a partir desta data, encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia e nos sites da CVM (www.cvm.gov.br) e de relações com investidores da Companhia (https://ri.aegea.com.br/debentures-companhias-abertas/prolagos/) as Demonstrações Financeiras de 2021, nas quais constam as reapresentações relativas ao exercício de 2020.

O presente material tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor.

André Pires de Oliveira Dias

Vice-Presidente de Finanças e

Diretor de Relações com Investidores

https://ri.aegea.com.br/debentures-companhias-abertas/prolagos/

Website: https://ri.aegea.com.br/