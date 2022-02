Gráfica expande produção e abre mais de 40 vagas de emprego

Compartilhe Facebook

23 de fevereiro de 2022.

Ferraz de Vasconcelos – SP 23/2/2022 – Acreditamos que essas oportunidades vão contribuir e muito com o desenvolvimento econômico da região da Grande São Paulo

Indústria gráfica localizada na Grande São Paulo abre vagas para a área operacional e administrativa para início imediato

Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), em novembro do ano passado o Brasil chegou a gerar 324,1 mil vagas de empregos formais, considerado o maior número em 3 meses. Ao todo, foram 1.772.766 admissões com carteira assinada e 1.448.654 demissões. Houve também um crescimento de 0,79% em comparação ao mês de outubro.

O IBGE também divulgou em janeiro de 2022 os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), os quais apontam que a taxa de desemprego caiu para 11,6%, com o aumento de 4% de empregados com carteira assinada, quando comparado até agosto de 2021. E a perspectiva é que o número de vagas ocupadas no Brasil aumente em torno de 500 mil até o final de 2022.

Para exemplificar esta expectativa de aumento de vagas, a empresa FuturaIM Gráfica Online, com polo industrial localizado na Grande São Paulo, expande sua produção e abre mais de 40 vagas de emprego para trabalhar na área operacional e administrativa para início imediato. A quantidade de vagas e as funções disponíveis são:

16 – Analista de Customer Success

1 – Impressor Offset

1 – Operador de Corte e Vinco

1 – Design de Embalagens

1 – Projetista de Embalagens

1 – Supervisor de Acabamento

3 – Marketing de Conteúdo

3 – Designer Gráfico

3 – Product Manager

1 – Mídia de Performance

1 – SEO

1 – Executivo de Contas

2 – Videomaker

3 – Content Manager

1 – Analista UX

1 – Programador e Desenvolvedor Full Stack

Algumas vagas são para trabalhar no local e outras como home office. E ao entrevistar Wellington Luiz, Diretor Comercial da FuturaIM que atua há quase 24 anos na empresa, o mesmo enfatiza a importância do processo de expansão para geração de empregos.

“Acreditamos que essas oportunidades vão contribuir e muito com o desenvolvimento econômico da região da Grande São Paulo. Além disso, a nossa ideia é dobrar o número de contratações até dezembro de 2022″, afirma o Diretor da Gráfica.

Os interessados devem enviar o currículo para [email protected] e o processo seletivo é online ou presencial.

Website: https://www.futuraim.com.br/