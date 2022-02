MXM Sistemas cresce mais de 30% em 2021 e impulsiona o mercado de ERP

Compartilhe Facebook

23 de fevereiro de 2022.

São Paulo 23/2/2022 – Os empreendedores sentiram a necessidade de adquirir um sistema de gestão empresarial ajustado a esta nova realidade

Utilizar um software de gestão é essencial para garantir o controle e manter os processos corporativos em dia. Segundo dados da FGV, cerca 84% das empresas nacionais usam algum sistema empresarial para manter uma gestão de qualidade, com segurança e precisão.

O novo cenário mundial fez com que a busca por soluções tecnológicas para impulsionar a transformação digital dos negócios tivesse um aumento considerável no último ano, alavancando as vendas de soluções ERP. De acordo com a IDC, o mercado de TI cresceu em média 8,5% em 2021.

A necessidade de encontrar na tecnologia a solução ideal para otimizar a gestão e facilitar a integração da área de BackOffice corporativo pode ser notada quando analisamos o crescimento obtido pela MXM Sistemas – empresa nacional do setor de Tecnologia e Solução ERP -, que apresentou um aumento de 30,35% no faturamento em comparação ao ano de 2020, com EBITA em 17,52%, dando claros sinais de que as empresas estão buscando cada vez mais estruturar suas informações e possuir processos cada vez mais automatizados.

“O mercado vive um momento de intensa transformação. Em 2020 todas as empresas sofreram muito para se adaptar às mudanças impostas pela COVID-19, porém, em 2021 as organizações puderam perceber que o trabalho remoto veio para ficar. Os empreendedores sentiram a necessidade de adquirir um sistema de gestão empresarial ajustado a esta realidade, completamente web e com regras de compliance que garantissem a qualidade da informação para toda a corporação, independentemente de onde o colaborador esteja trabalhando” reforçou Mauricio Felgueiras, Presidente e CEO da MXM Sistemas.

Em 2021 a aposta na transformação digital do setor público gerou bons resultados para a MXM Sistemas, que implantou 80% de sua plataforma ERP no SERPRO (Serviço Federal de Processamento de Dados) e iniciou o projeto de implementação dos módulos contábil e financeiro no SESC (Serviço Social do Comércio), que em apenas 90 dias tornou sua gestão empresarial 100% operacional no sistema da MXM. Já no SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), a parceria dura mais de 20 anos, demonstrando o quanto a organização tem experiência em causar impactos positivos na administração pública.

O setor privado também foi foco na estratégia da MXM Sistemas, que fortaleceu sua atuação no segmento, melhorando a gestão de grandes empresas como o Grupo DASA, que integrou 7 novos hospitais e clínicas ao ERP MXM-WebManager, fruto de seu forte processo de expansão. Outros clientes também iniciaram a parceria com a MXM, como a Sonagol, BAP Administração de Bens, IDG, Instituto de Responsabilidade Social do Sírio Libanês, entre outros. Gerando em 2021, um aumento de 14% no número de novos clientes, comparado com 2020.

Atualmente, mais de 75% do faturamento da companhia advém de receita recorrente graças a um processo de vendas estruturado e apropriado para o modelo SaaS. “Conquistar uma boa saúde financeira reforça a solidez da MXM no mercado e transmite mais segurança, não apenas para nossa empresa, como também para toda nossa carteira de clientes” informou Felgueiras.

Além do trabalho cada vez mais consolidado no setor público e com a conquista recente de grandes corporações privadas, em 2022 a MXM Sistemas pretende lançar uma solução para pequenas e médias empresas com o objetivo de oferecer uma tecnologia escalável para acompanhar o crescimento seguro dos negócios. Dessa forma, os clientes não precisarão trocar de plataforma e poderão manter toda gestão centralizada em um único ERP.

Outro fator relevante para o crescimento da empresa está relacionado à expansão dos canais de venda e implantação de soluções da MXM, representando um salto de 100% em 2021, em comparação ao ano anterior.

A meta da MXM Sistemas é expandir suas operações no mercado latino e atingir o faturamento de R$ 100 milhões até 2023. Para alcançar esse resultado, a MXM Sistemas está desenvolvendo novas soluções tecnológicas, investindo em capacitação de usuários e parceiros em sua plataforma EAD e aprimorando sua metodologia de implementação de sistemas.

Website: https://www.mxm.com.br/