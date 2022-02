Tudo sobre funilaria: o serviço que repara riscos e amassados

Compartilhe Facebook

* Por: - 23 de fevereiro de 2022.

Curitiba, PR 23/2/2022 – São equipamentos que correspondem às tecnologias mais avançadas, cada vez mais presentes nos carros.

Serviços de funilaria contam com equipamentos cada vez mais modernos e pessoal capacitado.

Se arranhou, amassou ou danificou de alguma forma a lataria do veículo, então, é preciso recorrer aos serviços de uma funilaria automotiva. Também conhecido por lanternagem e pintura, a funilaria é o serviço de reparos da parte física e estética da carroceria do veículo que podem ter sido danificadas por batidas, colisões ou chuva de granizo, por exemplo.

Diferente de uma oficina mecânica onde se leva o carro para trocar o óleo e o pneu ou consertar uma lanterna apagada, em uma oficina de funilaria os consertos são nas portas, para-choques, capô, porta-malas etc. É realizado por especialistas capacitados, ou melhor, por uma equipe de lanternagem especializada que se encarrega do trabalho de consertar, restaurar, dar novo acabamento e até substituir carrocerias e quadros de veículos, para-brisas e vidros. O processo todo de funilaria passa por uma equipe, onde cada técnico é responsável por um reparo especializado e o manuseio de equipamentos específicos.

Os reparadores de carrocerias iniciam os reparos de colisões, endireitam painéis de metal, removem amassados ​​e substituem peças que não podem ser consertadas. Os pintores automotivos assumem, logo após, a manutenção das peças para que o carro tenha aparência de novo e os instaladores, na sequência, removem e substituem os para-brisas e vidros das janelas.

Quanto custa o serviço de funilaria?

De acordo com o André Barboza, diretor administrativo e proprietário da Jocar, existem equipamentos que ultrapassam o valor de cem mil reais, por isso uma oficina precisa contar com uma equipe altamente capacitada. “São equipamentos que correspondem às tecnologias mais avançadas, cada vez mais presentes nos carros. Maquinários que nos permitem manter a originalidade do veículo”, disse.

“A remoção de um para-brisa, por exemplo, poderia danificar a pintura ou o teto do veículo, mas com equipamentos específicos é possível evitar esse tipo de problema. Além de permitir que se utilize a mesma peça, possibilitando minimizar custos de reparo”, afirma.

Os carros necessitam de cuidados especiais e por isso oficinas de funilarias e pinturas são cada vez mais automatizadas e com pessoal altamente qualificado, afinal, adquirir um veículo, na maioria das vezes, é uma conquista que acaba tornando-se parte da família, e muitas vezes indispensável no dia a dia.

