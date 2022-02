Plataforma apresenta lições de personalidades para evolução da carreira

Compartilhe Facebook

23 de fevereiro de 2022.

São Paulo, SP 23/2/2022 – A sensação é de uma conversa com cada personalidade por meio do que há de único e especial dentro de cada um. Buscamos trazer o legado desses participantes

Amyr Klink, João Carlos Martins e Oscar Schmidt trazem motivação e inspiração por meio do storytelling na plataforma MasterTalks

Os desafios de um novo ciclo profissional e pessoal pedem atitudes e conhecimento. Três personalidades brasileiras, que trazem lições de vida por meio do storytelling na plataforma MasterTalks, dão dicas de como começar ou recomeçar a carreira. Amyr Klink, o maestro João Carlos Martins e Oscar Schmidt são os mestres de um conteúdo produzido pela The Plot.

“Com o MasterTalks encontramos uma forma de aproximar mestres de seus admiradores e propor uma experiência que eles não teriam nem em uma palestra direta. Nesse modelo, a sensação é de uma conversa com cada personalidade por meio do que há de único e especial dentro de cada um deles. Buscamos trazer o legado desses participantes em forma de série. É isso que estamos levando às empresas e aos profissionais nessa retomada da economia”, explica Joni Galvão, fundador da The Plot e especialista em storytelling, que introduziu no Brasil o método de Robert Mckee, professor de escrita criativa e roteiro, consultor de filmes na Pixar.

As lições, através das histórias de vida, estão nas aulas comandadas por essas personalidades, na plataforma MasterTalks, que já chegou a mais de 2.500 alunos em todo o Brasil e que, agora, com o foco no mercado corporativo, abriu licenciamento no modelo de negócios “business to business (B2B)”.

As aulas usam técnicas de Hollywood de storytelling, envolvendo os espectadores com temáticas cotidianas, desafios, planejamentos, superações, fracassos e vitórias. Com foco no corporativo, a plataforma oferece duas possibilidades, sendo a primeira com palestra de um dos mestres e com aulas disponíveis para continuação do projeto e manter “vivos” os conceitos dentro da empresa e também a opção de licenciamento, desvinculado da palestra.

“Geralmente a empresa adquire um mestre que tem relação com a sua ‘dor’. Por exemplo, no caso do Amyr Klink, está ligado à gestão de projetos, em como lidar com tempos difíceis, isolamento social, metas e objetivos, capacidade de adaptação, etc. Já o maestro João Carlos traz o valor da resiliência, superar as adversidades e continuar seguindo em frente. O Oscar Schmidt foca na alta performance, na importância do treino, preparo para chegar onde se deseja e como se destacar na sua carreira”, explica Joni.

Mais informações: mastertalks.com.br

Website: https://mastertalks.com.br/