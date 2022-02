O que é um simulador de energia solar?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de fevereiro de 2022.

Um simulador solar online mostra qual será o custo para você implantar o sistema de energia solar em sua residência, empresa ou até mesmo apartamento. São necessários colocar poucos dados: seu nome, e-mail, telefone, CEP e escolher uma das opções entre residencial, comercial ou agro.

A implantação de um sistema de energia solar só traz benefícios, como:

A energia elétrica provém da luz de sol que é 100% renovável;

Uma redução na sua conta de luz de até 95%;

Retorno do investimento aplicado de 3 a 5 anos depois;

Valorização de até 30% do seu imóvel;

O sistema tem vida útil de mais de 25 anos;

A necessidade de manutenção é baixa.

Conheça mais sobre o sistema de energia solar. Continue lendo o artigo.

Como funciona o sistema de energia solar?

Os painéis fotovoltaicos transformam os raios solares em energia elétrica. Essa energia é distribuída pelo local inteiro, para iluminar espaços, aquecer a água do banho e fornecer energia elétrica para os aparelhos eletrônicos.

Os painéis solares só farão essa transformação durante o dia, mas você terá energia elétrica para usar durante à noite. A energia será armazenada em sua rede de distribuição. Dessa forma, você terá energia em todos os períodos do dia, mesmo em dias nublados.

Você poderá economizar até 95% em sua conta de luz com o sistema de luz solar. Infelizmente a economia não é de 100% porque ainda há uma taxa fixa por usar a rede de distribuição que é impossível retirar.

Onde é possível instalar o sistema de energia solar?

É possível implantar um sistema de luz solar em vários tipos de superfícies, como no solo, telhados, lajes, em um prédio inteiro ou apenas um apartamento. O telhado ainda é a melhor opção, já que tem uma inclinação e fica livre de sombras.

Para cada tipo de telha existe um melhor tipo de estrutura de fixação. No entanto, é fácil adaptar o sistema de luz solar até em coberturas de estacionamento. Por isso, não se preocupe. O sistema fotovoltaico é totalmente adaptável para o local que você quiser a instalação.

Vale a pena instalar um sistema de energia solar?

Conforme já mencionado, o sistema de luz solar só traz benefícios. Você vai ter uma vida mais sustentável, já que sua energia elétrica será originária de uma fonte de energia renovável, que são os raios solares. Além disso, você não perde o dinheiro investido. Ele retornará em forma de desconto na conta de luz em até 5 anos. Existe um retorno médio de 20% ao ano.

Além disso, você preservará o meio ambiente e garantirá um mundo melhor no futuro, sem utilizar fontes finitas para a criação de energia elétrica, como é o caso dos biocombustíveis.

Conclusão

Hoje em dia é muito necessária a preservação do meio ambiente e também reduzir os gases que provocam o efeito estufa. Implantar um sistema de luz solar é colaborar com a preservação do meio ambiente, além de garantir muitos benefícios para si mesmo.