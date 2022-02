Transição capilar: 4 motivos para assumir a textura natural do cabelo

Compartilhe Facebook

24 de fevereiro de 2022.

Jundiaí – São Paulo 24/2/2022 – O processo de transição capilar não é apenas estético, é uma jornada em que você se reconecta com as suas raízes e descobre quem de fato realmente é.

Homens e mulheres dão adeus ao alisamento e assumem cachos

Cada vez mais homens e, principalmente mulheres, têm feito o procedimento chamado de transição capilar – processo de abandono de químicas de alisamento e relaxamento para os fios voltarem a crescer no formato natural.

Trata-se de um processo difícil e longo, que mexe com a autoestima, uma vez que durante um período o cabelo fica com textura híbrida (liso e com curvatura) e pode durar meses para ser concluído. Entretanto, toda a experiência é considerada empoderadora para quem passa pela transição.

“O processo de transição capilar não é apenas estético, é uma jornada em que você se reconecta com as suas raízes e descobre quem de fato realmente é. É uma mudança que acontece de dentro para fora e o resultado é uma transformação de identidade e de aparência”, relatou a empresária Kátia Teófilo, que passou pelo processo de transição em 2012.

Kátia é fundadora do Império dos Cachos, uma franquia de salão de beleza especializado em cabelos com texturas naturais, como ondulado, cacheado e crespo. A empresária percebeu que o mercado para esse público era escasso e limitado a apenas alguns serviços, por isso decidiu abrir um salão exclusivo para pessoas com esse tipo de cabelo. “Quando decidi fazer o processo para o meu cabelo voltar a ficar na sua forma natural, eu não encontrei nenhum profissional na minha região, todos eram focados em fazer progressiva, por isso decidi criar um espaço para as mulheres se sentirem acolhidas e assessoras, recebendo todo o suporte necessário para essa transformação”, explicou Kátia.

O isolamento social – e com ele o trabalho remoto e o fechamento temporário dos salões de beleza – acelerou ainda mais a tendência de assumir os cachos. Segundo dados divulgados pela Mitel, desde que o país entrou em quarentena, 49% dos brasileiros disseram que passaram a adotar um estilo de cabelo mais natural.

6 motivos para começar o processo de transição capilar

1. Redescobrir a textura natural dos fios

Geralmente as pessoas que realizam alterações químicos no cabelo fazem isso por anos e acabam se esquecendo de como era o cabelo natural. O processo de transição capilar acaba se tornando um momento de descobertas e surpresas sobre si mesmo.

2. Aprender a conviver com volume e frizz

Uma das mudanças que o cabelo natural traz é a volta do volume e do frizz depois da química. Lidar com essa parte natural pode ser um momento de descobrir cortes, penteados e acessórios que valorizam as características.

3. Conhecer o próprio estilo

O cabelo com química muitas vezes faz com que a pessoa não consiga se sentir representada ou combinando com aquele estilo. Assumir a textura natural dos fios pode ser uma resposta para esse dilema.

4. Ficar livre da chapinha

Fugir da chuva ou da piscina e até evitar atividade física para não umedecer os cabelos fazem parte das privações do cabelo com química. Ter um cabelo natural pode ser libertador nesse sentido.

