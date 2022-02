Intermodal 2022 reunirá gigantes do setor logístico

Compartilhe Facebook

Após dois anos, o principal evento logístico da América do Sul retorna às atividades após a pausa causada pela pandemia. A 26ª edição da Intermodal South America marcará o encontro dos maiores players no São Paulo Expo durante os dias 15, 16 e 17 de março de 2022. Pela primeira vez na história, a Intermodal será realizada de forma híbrida, ou seja, tanto no formato presencial quanto no digital.

“A Intermodal é tradicionalmente um marco anual para a integração, unificação e divulgação de todos os serviços globais aplicados na logística integrada. O evento conta com a presença de armadores, companhias aéreas, Freight Forwarders, terminais logísticos e portuários, transportadoras, despachantes aduaneiros, serviços técnicos e diferenciados, entre outros seguimentos do setor de supply chain. Com ampla divulgação nacional e internacional, a Intermodal é cartão de visita obrigatório para empresas que buscam crescimento e atualização de serviços, proporcionando integração “on time” nos setores B2B e B2C”, afirma Mauricio Welsh Carboni, diretor da Windlog, empresa especializada em soluções logísticas.

Durante três dias, diversas atrações exclusivas serão disponibilizadas. Entre elas, está a Conferência Nacional de Logística (CNL), realizada em parceria com a Associação Brasileira de Logística (ABRALOG). Outro destaque na Intermodal 2022 será o espaço TI Innovations, um ambiente exclusivo que traz as últimas soluções de tecnologia da informação, que vêm revolucionando as cadeias de e distribuição.

“O setor logístico global passou por severas mudanças comportamentais, obrigando atualizarmos nossa estratégica mercadológica para atender a demanda crescente de serviços e novos clientes. Dentro deste contexto, encontramos inúmeras adversidades como, aumento abusivo dos fretes, falta de espaços, falta de containers, dificuldade em reuniões presenciais entre outros, motivo do qual acreditamos que a Intermodal 2022 trará novos horizontes e expectativas favoráveis para retomada do setor econômico de forma otimista e planejada”, explica Carboni.

Dentre os fatores que podem garantir a realização integral de operações logísticas, estão a experiência e a conformidade com os parâmetros de comércio exterior. “Desde o início da Pandemia, a Windlog , que está presente em cinco continentes atuando nos modais aéreo, marítmo e rodoviário, investiu na contratação de novos profissionais técnicos, abriu novas filias no Brasil, renovou sistema de gestão e track tracing, entre outros serviços exclusivos que serão apresentados durante a Intermodal. Vale ressaltar que dentro de tantas mudanças, a empresa continua em pleno crescimento, sendo um dos poucos agentes de carga habilitado OEA e certificados ISO 9001 e ISO 14001, conclui Mauricio.

Website: https://windlog.com.br/