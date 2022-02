Escola de Gastronomia Chef Gourmet inaugura unidade em Santo André

Compartilhe Facebook

* Por: - 25 de fevereiro de 2022.

Santo André/SP 25/2/2022 – Acreditamos que uma nova escola de gastronomia em nossa região trará, em pouco tempo, muitas oportunidades para pessoas que buscam uma nova profissão ou hobby

A partir do dia 12 de março, empreendimento chega à cidade apresentando um novo conceito em cursos de gastronomia

A rede de franquias da Escola de Gastronomia Chef Gourmet está chegando em Santo André – cidade da região do Grande ABC São Paulo. A partir do dia 12 de março, data de inauguração, o empreendimento oferecerá cursos voltados à gastronomia e gestão, com um método de ensino 100% prático. A escola formará chefs de cozinha, desenvolvendo profissionais qualificados, além de atender pessoas que têm a gastronomia como hobby. Com três andares e 900 m², a Chef Gourmet Santo André será a terceira unidade da franquia em São Paulo e ficará localizada na Rua das Monções, 375, Bairro Jardim – local de importante movimentação gastronômica na cidade.

Atuantes na área comercial há muitos anos, Marco Hortelan e Kelly Campanharo são os nomes à frente da Chef Gourmet Santo André. Marco tem formação superior e pós-graduação em Gestão de Negócios e atuou por mais de 30 anos no setor comercial de indústrias do ramo petroquímico. Kelly é apaixonada pelo empreendedorismo já que atua nos negócios comerciais da família desde sempre. “Com a vontade de empreender em um novo negócio e com o apoio de minha esposa, resolvi alçar novos desafios como empreendedor no ramo da educação e conheci a Chef Gourmet. Logo percebi que seria uma excelente oportunidade unir crescimento profissional com a realização de um sonho, pois sempre amei a gastronomia”, destaca Marco, que está otimista para a inauguração na cidade. “Acreditamos que uma nova escola de gastronomia em nossa região trará, em pouco tempo, muitas oportunidades para pessoas que buscam uma nova profissão ou hobby com um conceito único de aprendizagem com muita satisfação e isso beneficiará todo o comércio de bares, restaurantes e hotéis da região”, pontuou.

Os principais diferenciais da Escola Chef Gourmet com o mercado são a flexibilidade em incluir alunos a todo momento, não dependendo da formação de turmas e horários, além contar com aulas 100% práticas e professores totalmente qualificados que trabalham ou já atuaram em grandes cozinhas do Brasil e mundo. À frente da coordenação pedagógica da escola estará o chef Ricardo Galache, com formação na França e Itália. “Nossa meta é matricular mais de 600 alunos por ano”, destacaram os sócios. O empreendimento irá gerar 12 vagas diretas de emprego, com processo seletivo ainda em andamento para algumas posições.

Inicialmente, a Chef Gourmet Santo André oferecerá ao público cursos nas seguintes áreas: Chef de Cuisine, Cozinha por Hobby, Chef Pâtisserie e Boulangerie, Panificação e Confeitaria por Hobby, Chef Boucherie, Sommelier, Bartender e Chef Pizzaiolo. Entre as principais apostas dos sócios está a formação de Cozinha por Hobby. “Por conhecermos muitas pessoas que gostariam de aprender a cozinhar e nunca tiveram coragem de ir aprender”, explica. As matrículas para os cursos estarão abertas a partir do dia 12 de março.

Com um modelo de franquia lançado recentemente, a escola está em expansão pelo Brasil. Mais informações pelo site: www.escolachefgourmet.com.br, Instagram www.instagram.com/chefgourmetsantoandre e WhatsApp (11) 96920-6288. A Chef Gourmet Santo André está localizada na Rua das Monções, 375, Bairro Jardim.

Website: http://www.escolachefgourmet.com.br