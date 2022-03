Atlético está preparando para o clássico do domingo

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de março de 2022.

As equipes rivais: Atlético e o Cruzeiro terão o encontro pela primeira vez neste ano na disputa direta pelo título do campeão do Campeonato Mineiro. A disputa tera lugar no domingo desta semana (6 de março).

Pode tentar a sua sorte e verificar os seus palpites sobre o vencedor da partida aqui mesmo.

Então, a rivalidade entre as principais times de Minas será testada no campo no fim de semana. O Atlético Mineiro, o campeão do Mineirão 2021, já começou a preparação para a partida contra o Cruzeiro.

Com oito jogos na competição, o Galo tem seis vitórias, um empate e uma derrota e tem a mesma pontuação com a Raposa.

Entre as estrelas do técnico turco Mohamed, os jogadores Hulk e Keno, estão em condição física e forma perfeitas.

Após a sua vitória por 3 a 2 contra o Pouso Alegre, que não foi conseguida tão facilmente, Mohamed elogiou a atuação do time, mas ao mesmo tempo declarou que há o que mudar. “Temos que trabalhar nos cruzamentos, e também devemos melhorar nas finalizações. Conseguimos a vitória, mas é claro que há muitas coisas para continuar melhorando”, disse o técnico no último sábado.

O Cruzeiro também não descansou e levou o clássico a sério depois do jogo com o Villa Nova, em que esteve em desvantagem no placar duas vezes, no final conseguiu o empate de 2 a 2 no placar.

A maior joia do Cruzeiro, Vitor Roque, jovem talentoso, fez 17 anos na segunda (28 de fevereiro) e pode seguir quebrando recordes. O atacante espera ganhar no clássico contra o clube alvinegro.

Na última quarta (24 de fevereiro), Vitor Roque foi o jogador mais jovem da história de futebol marcando dois gols na Copa. Deve-se admitir que o jogador já tem uma série de conquistas boas que não podem deixar de despertar o interesse de clubes estrangeiros por ele.

Nascido em Timóteo, o menino que demonstrava habilidade no futebol desde pequeno, aos 10 anos passou a jogar na base do Coelho e logo já ficou um destaque. No ano de 2018, foi o artilheiro do Mineiro Sub-14, com oito gols, chamando a atenção de todos. Inclusive do Cruzeiro que lutou por este jogador com o Atlético.

O Galo recebeu o prodígio e ele respondeu com o que sabe fazer melhor de tudo: assistência e gols. Agora, pelo aniversário de 17 anos, está com o time se preparando para o clássico do domingo pela 9a rodada do Mineirão.