O Rio de Janeiro tem a melhor escola pública do Brasil

* Por: - 2 de março de 2022.

São José dos Campos – SP 2/3/2022 –

Pesquisa realizada por startup de educação mostra que a cidade do Rio de Janeiro tem a melhor escola pública do Brasil.

O marketplace de educação, Melhor Escola, realizou um levantamento para saber quais são as 10 melhores escolas públicas do Brasil. Desse modo, a pesquisa foi feita para ajudar pais, mães e responsáveis a examinarem como está o ensino no país.

Para isso, foi analisada a avaliação de alunos, pais e ex-alunos de, em média, 179.612 instituições públicas de ensino básico cadastradas no portal. Sendo assim, eles podiam dar notas de 0,5 a 5 para os seguintes critérios:

– Motivação dos estudantes;

– Infraestrutura física da escola;

– Participação da comunidade;

– Desenvolvimento socioemocional dos alunos.

O resultado da pesquisa foi que a instituição Ceja Madureira, uma escola pública estadual, possui a melhor avaliação de todo o Brasil. Além de ter a metodologia EJA (Educação de Jovens e Adultos), ela também conta com ensino fundamental e médio semipresencial. Priscila, uma das ex-alunas do colégio, escreveu:

“Excelente trabalho, professores muito dedicados. Estrutura física do colégio muito bem cuidada. Fui muito bem recebida e me senti muito acolhida e respeitada por todos. Me sinto super confortável em dar continuidade em concluir meus estudos depois de todo apoio que recebi. Gostaria de ter conhecido o colégio antes. Todos vocês são luzes no caminho de quem procura vencer as barreiras que nos impediu e nos impede de chegarmos a alcançar nossos sonhos na vida acadêmica. Obrigada!”

O portal Melhor Escola, desde 2013, conecta alunos a escolas da Educação Básica. Dessa forma, o site além de contar com informações de todas as escolas cadastradas no MEC (mais de 180 mil), também oferece descontos nas mensalidades das escolas parceiras (mais de 7.000).

O ranking completo com todas as 10 escolas podem ser vistas através do link a seguir: https://www.melhorescola.com.br/artigos/confira-as-melhores-escolas-publicas-do-brasil

Website: https://www.melhorescola.com.br/