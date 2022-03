10 Peças de roupas indispensáveis para uma viagem de navio

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 3 de março de 2022.

Muitas pessoas que buscam passar seus melhores momentos em viagens focam muito no que vão fazer ao chegar no local, procurando opções de diversão no destino, hotéis para a hospedagem e mais. Porém, quando alguém vai até um destino através de navio, é comum que fique ao menos alguns dias no mar e, assim, acabe aproveitando os serviços oferecidos pelo navio.

Dentro de um navio, especialmente navios e cruzeiros de luxo, é preciso notar que existe uma variedade de coisas a fazer além de simplesmente chegar até o destino desejado. A maioria dos navios oferecem opções incríveis como bares, festas, buffets, salas de jantar, piscinas e quartos deslumbrantes. Portanto, levar itens para a viagem pode ser algo muito mais complicado quando ela é feita de navio.

Quem se liga com a moda e ama sempre estar no estilo do momento, é bom saber quais as peças de roupas que não podem faltar na bagagem de alguém viajando de navio. Afinal, quais os itens mais necessários para esse tipo de jornada? Primeiramente, é importante considerar o destino, o tipo de navio e decidir a bagagem.

O que considerar para a bagagem?

Antes de considerar o que levar, é importante notar alguns pontos: qual o tempo de estadia no destino, qual é o tipo de destino, quanto tempo é o período de viagem e estadia dentro do navio além de qual o tipo de navio. Esses fatores podem determinar qual o tipo de peças a se levar, além dos outros itens essenciais, como, por exemplo:

Documentação necessária como CPF, RG e outros;

Kit de pronto socorros em caso de emergência;

Protetor solar;

Protetor auricular para dormir no navio com tranquilidade;

Produtos para lavar roupas dentro do navio. O uso de lavanderia em navios é cobrado separadamente e assim como em hotéis pesa no orçamento;

Bolsa ou mochila extra acompanhada das malas de viagem.

Sendo assim, todos os objetos citados são necessários em qualquer tipo de viagem a navio. Também é importante tomar cuidado com onde itens como cartão de crédito e dinheiro ficam armazenados, é importante levar bolsas seguras que sejam fáceis de levar e difíceis de esquecer. É mais que comum encontrar hóspedes de navios que perdem suas coisas por conta do esquecimento, por isso ter organizadores é importante.

Itens necessários para uma viagem de navio

Os itens mais necessários para viajar são determinados pelo local onde a pessoa possa estar indo, porém os documentos, dinheiro, kit de pronto socorros, medicamentos e bolsas são os itens mais essenciais a serem levados em qualquer tipo de viagem.

Peças de roupas indispensáveis para uma viagem de navio

Sabendo sobre os objetos a considerar para levar na bagagem, é bom se ligar também para as peças de roupas que devem ser levadas em uma viagem de navio. Afinal, dentro do navio é possível participar de festas, ir na piscina, ir em bares e até restaurantes dependendo do tamanho e luxo do navio. Portanto, uma variedade de peças de roupas podem ser consideradas.

Maiô

Para pessoas que preferem não mostrar tanto o corpo, os maiôs sempre foram opções acessíveis criadas antes dos biquínis. Um dos tipos mais populares seria o Maiô com Bojo, que ajuda a definir o corpo e os seios.

Biquínis de vários tipos

Existem diversos tipos de biquínis que uma mulher pode escolher levar, cada um de preferência própria da usuária.

Roupa de praia

Shorts, bermudas e camisetas, além de vestidos curtos ou leves com rendas e etc. podem ser opções de roupas de praia. O ideal é escolher roupas livres e soltas para melhor conforto durante a viagem.

Vestidos floridos

Vestidos com estampas floridas com uma variedade de cores e opções são considerados um dos símbolos das peças do verão, portanto são ideais para a viagem em um navio.

Camisolas

Para dormir com maior conforto, as camisolas de alguns tipos de tecidos são as melhores para as noites dentro do navio.

Chapéu

Os chapéus são ideais para o navio, já que em alto mar o sol costuma ser muito mais forte do que em terra firme.

Sapatilha ou sandália

As sapatilhas e sandálias são práticas em seu uso e permitem liberdade para a usuária. Por isso, esses sapatos são ideais para levar em suas viagens de navio. Chinelos também são outras alternativas.

Vestidos elegantes

Especialmente para cruzeiros de luxo, os vestidos elegantes podem ser levados para usar durante festas e em restaurantes ou bares.

Sungas

Para os homens, levar sungas é uma opção ideal para não ter que molhar os shorts. Além disso, as sungas permitem melhor movimentação na piscina.

Óculos de Sol

Por fim, os óculos de sol são essenciais para não danificar os olhos durante a viagem. Os raios solares são muito mais fortes no meio do mar, portanto é preciso que o cuidado seja redobrado.