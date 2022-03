Campanha destaca benefícios do probiótico da Yakult

Compartilhe Facebook

3 de março de 2022.

São Paulo 3/3/2022 – O filme ‘Portal’ mostra personagens de diferentes idades consumindo leite fermentado e descobrindo mais disposição para atividades de trabalho e lazer

Nova peça publicitária lembra aos consumidores que um intestino saudável melhora a saúde e o bem-estar

Após dois anos do início da pandemia de Covid-19, uma das maiores preocupações dos brasileiros é com a saúde. Prova disso foi o substancial aumento nas buscas na internet por alimentos que ajudam a manter a saúde, especialmente aqueles que contêm probióticos. E um dos alimentos mais consumidos no mundo com o probiótico Lactobacillus casei Shirota é o Leite Fermentado Yakult.

Para lembrar aos consumidores sobre a importância de ingerir o alimento com probiótico para manter a saúde intestinal e, consequentemente, a imunidade e o bem-estar geral, a Yakult acaba de lançar uma nova campanha publicitária que destaca as três versões de leite fermentado da marca disponíveis no Brasil. Na peça ‘Portal’, personagens de várias idades ingerem leite fermentado e são transportados a um ambiente de lazer ou trabalho com muito mais disposição e vitalidade.

O filme começa com pai e filho vendo televisão e tomando Leite Fermentado Yakult (dirigido a toda a família). De repente, um portal com o formato do frasco do produto aparece e os leva a um parque, onde se divertem juntos. Uma jovem na cozinha tomando Yakult 40 light (dirigido a pessoas que optam por uma dieta com menos calorias) também passa pelo portal e ganha mais energia ao ser transportada a uma pista de skate.

Outros três personagens passam pelo portal depois de ingerir o Yakult 40 (dirigido a adultos de vida agitada e idosos): uma executiva, que se percebe mais produtiva e motivada para o trabalho; e um casal idoso que ganha mais vitalidade ao ser levado a uma pista de dança. “A principal mensagem da nova campanha é mostrar que, quando o intestino está bem, nos sentimos bem e temos mais disposição e energia para as tarefas diárias e para o lazer”, afirma o diretor presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto.

O probiótico Lactobacillus casei Shirota é estudado há mais de 80 anos, tanto pelos cientistas do Instituto Central de Pesquisas da Yakult, no Japão, quanto por pesquisadores de vários outros países. Alguns dos estudos que comprovam os benefícios estão disponíveis no Portal Científico da Yakult. A campanha publicitária, que foi criada pelo Grupo Rái, será veiculada na TV aberta, internet e nas redes sociais entre os meses de março e abril.

Novas comerciantes

A campanha também terá um novo filme, veiculado exclusivamente nas redes sociais, para convidar pessoas interessadas em atuar como comerciantes autônomos da Yakult. Nos 40 países e regiões em que está presente, a multinacional possui aproximadamente 80 mil comerciantes autônomas (conhecidas como Yakult Ladies no Japão) – 32,7 mil no Japão, onde está a sede da empresa, e 47,5 mil em 12 outros países, incluindo o Brasil. Esses comerciantes levam os produtos de porta a porta para milhões de consumidores, mesmo nos locais mais distantes.

O Leite Fermentado Yakult completa 87 anos em 2022 e continua sendo o carro-chefe da empresa sediada em Tóquio, no Japão. Desde que o médico Minoru Shirota criou o Leite Fermentado com o exclusivo probiótico Lactobacillus casei Shirota, em 1935, e fundou a Yakult, em 1955, a empresa sempre teve grande preocupação em desenvolver alimentos que beneficiem a saúde das pessoas. Por isso, mantém o Instituto Central Yakult, em Kunitachi, Tóquio, que realiza inúmeros estudos relacionados ao intestino humano. No mundo, mais de 40 milhões de pessoas consomem Leite Fermentado Yakult com Lactobacillus casei Shirota diariamente (resultado de 2020). Outras informações no site ou nas redes sociais da empresa: Facebook/yakultbrasiloficial e [email protected]

