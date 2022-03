PhD em Ortodontia traz seis informações sobre alinhadores transparentes

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 3 de março de 2022.

3/3/2022 – O sucesso do tratamento depende da sua disciplina no momento de seguir as orientações e cuidar da sua saúde bucal

Segundo pesquisa, consultas odontológicas no setor privado caíram 30% ao longo da pandemia; especialista esclarece dúvidas sobre os alinhadores Invisalign



Com a eclosão da pandemia de Covid-19, os brasileiros deixaram a saúde bucal em segundo plano. É o que demonstram os dados de um estudo realizado pela UFPel (Universidade Federal de Pelotas), que apontam que o número de consultas odontológicas no setor privado caiu 30% ao longo da crise sanitária.

Para a Dra. Cláudia Starling, responsável por uma clínica que presta serviços de saúde e estética facial e bucal, com o avanço da vacinação, passada a fase mais crítica da pandemia, é hora de retomar os cuidados com a saúde bucal.

À reportagem, Starling explica seis informações sobre alinhadores transparentes (Invisalign) – dispositivos ortodônticos utilizados para ajustar os dentes:

1 – Conforto

A especialista afirma que o uso da tecnologia permite a garantia do conforto enquanto o paciente usa o alinhador transparente. “A partir do molde 3D do seu sorriso, os alinhadores são cortados individualmente, garantindo um melhor encaixe nos dentes”.

Além de ser feito especialmente para o sorriso do paciente, acrescenta Starling, o aparelho invisível é transparente e não atrapalha a rotina. “Além disso, a tecnologia permite a aplicação de forças mais leves e constantes nos dentes, garantindo uma correção mais ágil sem aquele desconforto comum nos aparelhos fixos convencionais”.

2 – Tratamento até 2X mais rápido

Há alinhadores transparentes que têm tratamento planejado de forma virtual, permitindo previsibilidade em cada movimentação, conta Starling. Segundo ela, grande parte da demora do tratamento com aparelhos convencionais se deve ao fato de que, ao aplicar a força em um dente, pode-se afetar o dente do lado e, assim, novas correções se fazem necessárias.

“Com o planejamento virtual, feito por um software, o dentista pode aplicar a força exata em um dente específico sem afetar os demais, tornando o tratamento bem mais rápido”, detalha. “Para planejar, o ortodontista faz um escaneamento totalmente digital da arcada dentária. A partir daí, o molde 3D do seu sorriso fica salvo e cada etapa do tratamento é planejada, servindo como base para a produção dos alinhadores”.

3 – O aparelho é removível

A especialista explica que o alinhador transparente é removível, podendo se ajustar às demandas de um dia a dia agitado. No momento das refeições, para participar de eventos especiais ou praticar atividades físicas segundo a doutora, basta retirar o aparelho, guardá-lo na caixinha e depois colocar novamente. “Essa facilidade de remover o aparelho torna a sua rotina de higiene bucal muito mais fácil, assim como a limpeza dos próprios alinhadores”.

4 – Tecnologia avançada

A tecnologia de escaneamento do sorriso realizada por alguns alinhadores evita o uso dos moldes convencionais, que são um problema para muitos indivíduos.

“Com sua tecnologia, é possível prever os movimentos dos dentes e mapear toda a trajetória do tratamento, planejando os mínimos detalhes e seguindo as necessidades específicas de cada paciente”, conta.

5 – Resultado idêntico ao tratamento convencional

Segundo a doutora responsável pela clínica Starling, por ser produzido por uma tecnologia de última geração, o tratamento com o aparelho invisível traz resultados tão eficientes quanto os tradicionais. “Além disso, desde que o paciente utilize o aparelho corretamente, o tempo de uso é semelhante, ou até mesmo inferior, aos aparelhos convencionais”.

6 – Menos dor e desconforto

Outro ponto destacado pela especialista é que, com os aparelhos invisíveis, o paciente não sente o desconforto provocado pelos braquetes e fios metálicos utilizados nos aparelhos fixos convencionais, já que o material utilizado na produção dos alinhadores é muito mais confortável, discreto e personalizado.

“Outro ponto importante é a diminuição da dor durante o tratamento com os alinhadores transparentes, já que a força aplicada é muito mais assertiva e leve quando comparada aos outros modelos de aparelho ortodôntico”, afirma.

Por fim, Starling frisa que é necessário utilizar os alinhadores de acordo com as indicações do ortodontista para garantir o resultado esperado. “O sucesso do tratamento depende da sua disciplina no momento de seguir as orientações e cuidar da sua saúde bucal”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: https://draclaudiastarling.com.br/

Website: https://draclaudiastarling.com.br/