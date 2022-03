Na era digital, a tecnologia dá nova cara a negócios que escalam

Compartilhe Facebook

* Por: - 4 de março de 2022.

Alfenas, MG 4/3/2022 –

Considerada a quarta revolução industrial, a era digital tem transformado a cultura de pessoas e negócios.

O Covid-19 trouxe muitas tendências negativas e de alto impacto para o mundo inteiro. Mesmo diante de desafios, o mercado foi surpreendido com novos modelos de negócio que, sobreviveram a crise e tornaram um modelo irrefutável de como empreender.

Muitas dessas empresas descobriram que para se manterem ativas e em constante crescimento, é preciso que gestores, colaboradores e líderes fiquem atentos às novidades e tendências do mercado. Assim, conseguindo entender as estratégias de vendas e fidelização dos clientes para continuarem ativos no mercado.

Mais do que saber o que o mercado pede, é necessário se adequar a essas ações, a atitude que está decidindo quem permanece no mercado e quem não é estratégias voltadas a tecnologia. Empresas e pessoas que não se adequaram à tecnologia ficaram para trás.

“Quem não estiver preparado vai ser engolido pela dinâmica do mercado. Portanto se a gente não fizer, alguém vai fazer”, diz Gualter, gestor do Grupo CP Farma e cliente AdaptWeb.

Para não ficar de fora, muitas empresas têm confiado suas ações em plataformas virtuais de gestão ágil e estão tendo resultados, que em certas ocasiões, previram que não conseguiriam no formato tradicional.

Medidas como gestão de equipes híbridas, remotas ou presenciais através do kanban, organização de workflow e centralização de dados em plataformas, automatização de processos, automatização financeira e gestão comercial com CRM tem feito empresas escalarem e crescerem até 3x mais comparado a quando as mesmas não tinham estratégias voltadas a tecnologia.

Um grande exemplo é o ABC da construção, que é um modelo de negócio omnichannel e logística que se adequou a uma plataforma digital, crescendo em 130% com a digitalização dos relacionamentos e dos processos e recebeu aporte de R$ 115 milhões para acelerar ainda mais seu crescimento.

“Sempre tivemos o foco em ser uma empresa do segmento de construção com base em inovação e tecnologia. É gratificante colher os melhores resultados da história em um momento tão difícil como esse e chega a ser emocionante saber que, com esse aporte, poderemos expandir mais ainda nossas operações, podendo ajudar mais algumas centenas de empreendedores locais a procura de soluções sustentáveis nesse novo mundo”, destaca Tiago Mendonça, CEO da ABC da Construção em uma entrevista para o Jornal da Construção Civil. “Não é questão apenas de vender na internet, mas sim digitalizar o On e Offline resolvendo muitas dores do segmento, como gestão de estoques e clientes, logística, perdas, crédito e meios de pagamentos”, finaliza Mendonça.

Com tantos cases de sucesso em um período de inúmeros desafios, a tecnologia é um modelo de negócio que segue transformando negócios em melhores corporações, é a estratégia que leva empresas ao alcance de verdadeiros resultados.

Website: http://adaptweb.com.br/